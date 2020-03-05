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撲殺2562隻火雞！雲林北港爆H5N5禽流感...今年累計24例

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雲林一家火雞場爆出禽流感疫情，防疫所3日早上撲殺992隻。（圖／雲林縣防疫所提供）

▲雲林一家火雞場爆出H5N5亞型高病原性禽流感，防疫所撲殺2562隻。（示意圖／雲林縣防疫所提供）

記者許展溢／台北報導

防檢局今（5日）表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣北港鎮1火雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感（主動通報）。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場2562隻火雞（52日齡904隻、107日齡1,658隻）撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局指出，今年至今確診及撲殺禽流感禽場案例計24例。國際禽流感疫情近期保加利亞、波蘭及越南仍有通報疫情。另據台灣野鳥協會及韓國觀測顯示，近期過境候鳥數目明顯增加，而候鳥可能攜帶禽流感病毒，增加禽流感發生風險。

請繼續往下閱讀...

防檢局強調，今天至明天清晨受大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；明日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升。防檢局說明，近日天氣變化大易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，特別是同棟雞舍切勿分批出售毛雞，並且適時調整禽舍保溫設備，加強清潔消毒工作，落實人員、器具及車輛進出禽場或禽舍等管制措施，可避免家禽疾病的發生。

防檢局呼籲，養禽業者如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報所在地動物防疫機關，並依照防疫人員指導為必要處置之措施，以避免禽流感病毒擴散。

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