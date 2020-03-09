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為挽留女友...癡情男打給機場「她得了新冠肺炎！」　超慘下場出爐

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▲劉男當場痛哭。（圖／翻攝自新浪網）

▲劉男當庭痛哭，希望法院能夠輕罰。（圖／翻攝自新浪網）

記者曾羿翔／綜合報導

廣州一名癡情男為了要拖延時間來挽留心愛女友，竟動歪腦筋謊稱「女友是新冠肺炎確診」，引起相關部門啟動應急方案，除了擾亂社會秩序更浪費資源。該名劉姓男子9日被宣判有期徒刑7個月，讓他當庭後悔痛哭。據了解，劉男家境貧窮，前妻好幾年前就跑了。

綜合陸媒報導，劉男犯了造虛假恐怖訊息罪，因為他2月26日想要阻止李姓女友坐飛機離開廣州，竟然打電話到廣州白雲機場客服專線，謊稱女友在某醫院確診患有新冠肺炎。

此話一出，導致廣州街道、公安以及疾控等部門單位緊急啟動應變，跑到李女入住的酒店調查，甚至對酒店其他住客採取隔離措施。李女最後檢測結果為陰性，證明根本是烏龍一場，造假的劉男後來遭刑事拘留。

▲▼搭飛機,機艙,機場。（圖／取自Pixabay）

▲劉男打到機場謊稱「女友是親冠肺炎患者」。（圖／取自Pixabay，為示意圖。）

報導也指出，劉男今年36歲，對自己被指控的罪行都沒異議，甚至還當庭痛哭。他表示，「好後悔啊！真的好後悔！」據了解，劉男家裡有年邁的父母，61歲的父親還摔斷了腿，老婆在4、5年前就跑了，還有2個年幼的小孩要養。

據了解，劉男家境貧窮，孩子的學費還付不出來，自己也沒有錢請律師，懇求法院輕罰。對此，檢方當庭表示，被告人劉某編造李姓被害人確診新冠肺炎，在疫情期間造成負面影響，要深刻體會這一次的教訓。

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