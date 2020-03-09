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3月柚花香清新怡人　黃偉哲視察文旦花開情形確保農產穩定

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▲台南市長黃偉哲偕同農業局長謝耀清、文化局長葉澤山一起到麻豆總爺藝文中周邊視察柚花開花情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲偕同農業局長謝耀清、文化局長葉澤山一起到麻豆總爺藝文中周邊視察柚花開花情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

文旦是台南重要産業，種植面積全台第一逹1098公頃，其中麻豆地區837公頃佔全市76％，台南市長黃偉哲對農情產銷情況相當重視，由於今年受氣候影響花期較早，9日市長黃偉哲偕同農業局長謝耀清、文化局長葉澤山一起到麻豆總爺藝文中周邊視察柚花開花情形。

市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍也到場關心；市長黃偉哲表示，可以預期中秋會盛產，希望藉著中秋及夏天的休閒活動，能夠提振休閒觀光產業。

▲台南市長黃偉哲偕同農業局長謝耀清、文化局長葉澤山一起到麻豆總爺藝文中周邊視察柚花開花情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）
農業局表示，麻豆文旦為台南市重要的經濟果樹之一，從花、果到皮都能充份利用，到柚花季期間帶動當地一系列活動饗宴，極富人文及經濟效益。往年盛花期間落在3月上旬今年則提前於2月下旬盛開，目前開花數已達8成，預估花期可至3月底，因各個果園間的開花差異甚大，有謝花也有即將開花的情形，需待4月底到5月初文旦著果穩定後，才能預估總體產量。

文旦為芸香科柑橘屬之果樹，花色白花香清新怡人，柚花季期間帶動當地一系列活動饗宴，如柚花音樂會、路跑健走、柚花園證婚典禮、茶席、花季校慶會、民藝嘉年華、藝文特展、儀隊樂舞、全民運動等活動，本年度配合中央防疫工作部分活動則取消順延。

另外，柚花也開發製作為清潔保養用品如柚花皂、洗手乳、身體乳等，從花、果到皮都能充份利用，極富人文及經濟效益。

▲台南市長黃偉哲偕同農業局長謝耀清、文化局長葉澤山一起到麻豆總爺藝文中周邊視察柚花開花情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，「柚花藝術節」活動源自麻豆的「柚花飄香音樂會」，2001年舉辦迄今年已邁入第20年，2014年開始由文化局加入「藝術」元素統籌規畫，在台南市麻豆區此一農產重鎮舉辦這樣一個深具詩意、文藝氣息的春日活動。「2020柚花藝術節」系列活動集結市府、農會、柚農柚園、在地藝文團體及學校共同舉辦，因應疫情，忍痛捨棄了部分群聚性較高的活動主題，6大系列活動包括「柚花茶席」、「戀戀柚香」、「花現精采」、「花季校慶會」、「花季賽事」、「藝文開花」等16場次，仍將為大家呈獻一場結合綠意、花香、茶香的藝文響宴。

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