台灣國際蘭展遍地開花　黃偉哲享受春日蘭柚雙重饗宴

▲台南市長黃偉哲與市議員尤榮智等人，特別造訪麻豆總爺藝文中心，感受隨處花香春意盎然的氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「2020柚花藝術節」系列活動今年很特別，由於台灣國際蘭展「遍地開花」，形成蘭柚爭艷的視覺的雙重饗宴！台南市長黃偉哲與市議員尤榮智等人，9日特別造訪麻豆總爺藝文中心，感受隨處花香春意盎然的氣氛。





黃偉哲市長表示，台灣國際蘭展在台南遍地開花，雖然少了一個台灣國際蘭展，卻多了千千萬萬個台灣國際蘭展；麻豆總爺藝文中心配合原來總爺糖廠的建築物，本來就是觀光熱點，加上國際蘭展這些蘭花，將總爺藝文中心妝點得更漂亮，歡迎市民朋友來總爺藝文中心欣賞展覽及美麗花卉。





對於武漢肺炎對蘭花外銷的影響有多大？黃偉哲市長指出，因為台中的世界蘭展以及台南的台灣國際蘭展取消的關係，國外買家不來了，訂單可能變成透過網路聯繫，訂單肯定會受到一些影響，但真實衝擊有多少還不清楚，要等第二季以後，蘭花業者將接單狀況做最終的統計才知道。

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文化局指出，總爺藝文中心特別規劃的蘭花策展以「燦」為主題，象徵園區春意盎然的氣氛。在花藝師高坂嘉玲的巧思下，各式嬌俏的蘭花將總爺綠色隧道、廠長宿舍庭園區、招待所四周的竹籬妝點得美不勝收；今年柚花藝術節因應疫情，忍痛捨棄了部分群聚性較高的活動主題，6大系列活動包括「柚花茶席」、「戀戀柚香」、「花現精采」、「花季校慶會」、「花季賽事」、「藝文開花」等16場次，仍將為大家呈獻一場結合綠意、花香、茶香的藝文響宴。

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