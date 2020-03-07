清明節不開放入塔祭拜等防疫措施　黃偉哲親自說明請諒解

記者林悅／台南報導

為防新冠肺炎（COVID-19）疫情，台南市政府宣布清明節連假，全市31公營納骨塔不開放入塔祭拜，不提供清明接駁車服務等多項防疫措施，市長黃偉哲親自說明，請市民朋友諒解。

▲為防新冠肺炎（COVID-19）疫情，台南市政府宣布清明節連假多項防疫措施，市長黃偉哲親自說明，請市民朋友諒解。（圖／記者林悅翻攝）

請繼續往下閱讀...

黃偉哲說，第1點掃墓的部分，因為有時候掃墓專車都是密閉的空間，都是遊覽車，那如果在這裡面，因為針對不特定的掃墓對象，可能造成一些疫病的傳染，這點我們是要特別特別留意的，為防疫所以掃墓專車就停開。

第2點納骨塔的部分，都是一些非常非常擁擠的地方，我們平常有時候看到人家去納骨塔祭拜，都是摩肩擦踵大家祭拜，而且裡面空間狹小，要祭拜的話也是很困難，所以會是造成新型冠肺炎病毒傳染的地方，所以說市府今年度就不開放進入納骨塔來祭拜，大家可以在外面搭的棚子，在戶外空間來跟先人祭拜、來表示崇敬之意。

第3點法會的部分，因為法會如果同時有很多人，內政部也頒布千人以上的大型集會希望要停止，法會有時候都聚在一起滿多人的，所以說市府法會也停辦。

黃偉哲市長說，總之這3個原因都是為了防疫，相信祖先們也都會體諒，所謂心誠則靈，心意最重要，其他外在的形式，配合防疫期間，我們能夠做一些改變的話，盡量來折衷來辦理。

►75%酒精的乾洗手來啦！