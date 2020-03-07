台灣國際蘭展延辦撤場　黃偉哲視察關心盼「遍地開花」成亮點

▲台南市長黃偉哲特地前往台灣國際蘭展會場，了解撤場進度，關心相關廠商的花卉移置情況與感謝蘭協暨展商的努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



受到武漢肺炎疫情不斷升高，配合中央防疫政策，延期至下半年開展的「2020台灣國際蘭展」宣布於7日執行撤場與花卉移置工作，台南市長黃偉哲特地前往台灣國際蘭展會場，了解撤場進度，關心相關廠商的花卉移置情況與感謝蘭協暨展商的努力。





台南市長黃偉哲表示，儘管不捨蘭協與廠商花費大量心血佈置完成的景致需要拆除，然而將展覽中的花卉分送至市內各個景點的折衷辦法，讓美麗的蘭花可以「遍地開花」，使至各個景點遊玩的民眾，除了原來場館的景致與展覽外，更能欣賞到蘭花的美麗姿態與風采，成為吸引遊客前往的亮點。市府會更用心做好策展相關規劃，以呈現更好的台灣國際蘭展，相信順延至下半年開展的蘭展，精采可期，歡迎大家再來賞蘭。





台南市政府指出，中央已通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，將來會積極協助業者向農委會爭取紓困方案減少辛苦付出的花農、業者的損失。蘭花預計將送往台南文化中心、新營文化中心、總爺藝文中心、蕭壠文化園區、左鎮化石館、水道博物館、安平古堡、水交社、赤崁樓、德元埤荷蘭村及虎頭埤風景區等各個景點，作為蘭花行銷宣傳與教育向下扎根使用。

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「2020台灣國際蘭展」預計延期至下半年蘭花花期舉辦，對於已購買蘭展預購票之民眾，票據可保留至新展期延續使用。若需退票者，亦可於原售票通路辦理全額退票。3/3起在各大通路已暫停售票。相關退費事宜請洽詢台灣蘭花產銷發展協會，06-6830304。

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