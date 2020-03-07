享世界7大令人期待公園美譽　黃偉哲聯袂賴清德為河樂廣場剪綵啟用

記者林悅／台南報導

世界7大令人期待的公園美譽「河樂廣場」，台南市長黃偉哲7日邀請準副總統賴清德，主導規劃設計的荷蘭MVRDV建築師韋尼．馬斯、荷蘭駐台代表紀維德(Mr. Guy Wittich)、台南市議長郭信良、營建署署長吳欣修及在地多名立委、議員等貴賓共同剪綵啟用，共同見證「河樂廣場」成為台南亮眼新地標的傲人成果。

▲台南市長黃偉哲、準副總統賴清德等人共同為台南市「河樂廣場」剪綵啟用，該廣場被譽為世界7大令人期待的公園，也是台南新地標。（圖／記者林悅攝，下同）

荷蘭駐台代表紀維德大使，並與台南市長黃偉哲、賴清德準副總統互贈鬱金香與蘭花、蘭花大盤表彰友誼長存。

台南市長黃偉哲表示，中國城是老台南軸心地帶的心臟位置，今天能成就世界期待的「河樂廣場」，歸功於與荷蘭建築團隊和台南市政府各部門的合作無間，更要感謝住戶與商家的無私奉獻，在歷經賴清德前市長的規劃、前台南市長、行政院秘書長李孟諺的動工，及至現任市府團隊的順利完成，讓兼具都市規劃、建築景觀、文化歷史、環保永續、觀光旅遊及教育意義的遊憩空間成為台南的新典範，並開拓台南的國際視野。

「今天看到河樂廣場啟用，心中充滿感動與感激」，準副總統賴清德表示，在他接任台南市長之後，與市府團隊，在台南市議會的監督及市民共同的意見下，將問題一一解決，更困難地是完成中國城及合作大樓的拆除，取而代之的就是「河樂廣場」。

賴清德指出，當時不管是市長信箱、市民專線，還是他來到中西區，市民不斷陳情，希望市府能拿出方案拆除中國城與合作大樓，因為這兩處是中西區發展最困難的地方。賴清德說，當時拆除中國城時，遭遇許多困難，多數居民希望市府能拆除中國城，因為中國城已是治安問題，以及傳染病的發生地，但卻有少數居民不同意拆除，經過一次又一次的溝通協調，好不容易才完成，後來進行國際標，由荷蘭的團隊得標，讓美麗的景象實現；「河樂廣場是台南古都新生的代表，讓台南有傳承也有創新，城市不斷進步」。

台南市議長郭信良指出，環河街與康樂街，各取一字而成「河樂廣場」的河樂二字，中國城見證了時代的起與落，當時為何要蓋中國城，相傳是歷屆台南市長都只任1屆，無法連任，希望蓋了中國城後，就能連任。郭信良表示，直至前台南市長許添財上任，卻發現中國城斷了台南的命脈，遂興起拆除之念，而後才由前市長賴清德執行相關拆除作業。

郭信良說，好事來臨就會先有好預兆，今年台南的早蔥與青蒜收成的價格及產量都比去年好，不僅如此，今年的龍眼已開花，芒果預計也會大豐收，這些皆是很好的現象，希望今天河樂廣場啟用，讓台南市整個經濟命脈，成為台灣的啟端。郭信良說，據風水專家所言，台灣的財位在西南方，就是台南，相信台灣今年的經濟會由台南起飛。

荷蘭MVRDV首席建築師Winy Maas指出，河樂廣場為利用中國城舊建築地下室地形，闢出一方純白、沉靜、霧氣中既浪漫又神祕的潟湖，刻意保留的中國城牌樓及骨架訴說著台南城市發展的痕跡。



現場配置多樣性植栽增加綠蔭，並規劃蒐集天然雨水過濾循環再利用、露天水域自然蒸散調節區域溫度、減少空間阻隔讓微氣候風流動達城市降溫效果等永續設計，並將拆除建築砂石回填抑制地下水浮力兼具展示功能等細節，提供市民一個具歷史、教育、永續意義的親水場域。

都市發展局表示，中國城是台南人的集體回憶，改建歷經「跨區區段徵收」，並採取「房地合一」的查估方式來進行，為讓大眾對「河樂廣場」及地面回填展示區更有共鳴，將回填區的展示框架延伸至牆面上，在牆面上以2D彩繪及3D立體的展示架錯落配置圖文及立體模型、文物等，將「時光如河」的河樂廣場自台江內海、運河碼頭、中國城的興衰至今河樂廣場的重生過程娓娓道來，搭配古地圖、老照片、中國城拆除的文物及河樂模型等，展出內容豐富，讓大眾更加了解廣場的歷史脈絡及文化內涵。

都市發展局表示，河樂廣場保留的中國城牌樓及骨架訴說著台南城市發展的痕跡，即日起展開「河樂廣場的100個青春記憶Ｘ享受河樂廣場的100方法」網路徵件活動，歡迎社會大眾共同分享曾在中國城度過的青春故事與老照片，以及最有創意的河樂廣場各種拍法與玩法，讓具有歷史、教育、永續意義的親水休憩場域成為未來台南美好生活的重要記憶。

立委陳亭妃、林俊憲、郭國文、陳靜敏及IngayTali、呂維胤、蔡筱薇、洪玉鳳、沈震東、許又仁、蔡淑惠、蔡秋蘭、陳怡珍、黃麗招、許志椿、蔡旺詮等議員到到場見證這歷史一刻。

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