19天日夜不停加班！研發新冠肺炎快篩團隊吐「終於可以好好休息」心情

▲中研院研發出新冠肺炎專用試劑的團隊。（圖／翻攝東森新聞）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情在各國不停升溫，中央研究院昨天宣布研發出抗體篩檢，且只要15分鐘就能檢出。基因體中心研究員楊安綏帶領的團隊更在19天完成這項令人振奮工作。今（9日）才從美國回台的楊安綏首度分享過程，更是吐露團隊們終於可以好好休息的心聲。

楊安綏說，目前新冠肺炎病毒感染偵測儀器要4小時，最好的解決方式就是能跟流感快篩一樣，15到20分鐘就可以。並強調，新冠病毒抗原檢測試劑和檢測裝置，是免疫抗體裝置，並不是要檢測新冠病毒感染後抗體，目標是檢測抗原，也就是當抗原大量產生時，就是最具傳染性的時候，這時才能精準檢測並處理。

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▲楊安綏說，團隊終於可以先好好休息了。（圖／翻攝東森新聞）



楊安綏接著分享過程，從2月18日開始將7種不同人類新冠病毒核蛋白抗原的純化物，製造抗體，花19天時間製造46株抗體，基本上都可達到10毫克產量以上，其中有一株抗體只對新冠狀病毒核蛋白有反應，不會和過去SARA和、MERS病毒或一般感冒的冠狀病毒有交叉反應。

楊安綏透露，能在短時間完成抗體開發，是因為有專利的「合成抗體庫技術平台」。這是中研院取得專利，利用大腸桿菌系統操作，不需要透過傳統的動物設備，完全採人工智慧，對環境影響少，成本也低。可生產近100種抗體庫，也因事先有成功建立這些，才能快速找到快篩試劑的抗體。

▲楊安綏說，現在雖有了成果，但現在工作才剛開始。（圖／翻攝東森新聞）



說到第19天有了成果，當時人在舊金山的楊安綏說，現場會議正討論新冠肺炎病毒，第一時間收到團隊告知，第一個想法是「團隊可以休息一下了」，對團隊成員很激動，畢竟花費很大精力。楊安綏表示，很感謝團隊成員做很相當大奮鬥、努力，這是個相當巨大工作，不是實驗室一個人可完成，是結合了院內各專才。尤其19天來，團隊工作從白天到晚上，週末也不休息，加班非常多。

各界關心過程有無困難點？楊安綏說沒有，因技術開發已有一段時間，操作技術時是很熟練，不是首次進行這樣的工作，最近技術更加成熟，處理上優化過程，是很幸運事情。同時希望是第一個原形國家，世界都需要有這樣裝置出現，會盡量開發，將台灣實驗成果提供大家使用。

▲中研院團隊花了19天研發出新冠肺炎病毒快篩。（圖／中央研究院提供）



不過，楊安綏說，現在雖有了成果，但現在工作才剛開始，抗體產生不等於最後可以在臨床上運用的試劑盒，現在只是第一步，下一步要將抗體拿去做像流感快篩的試劑盒，技轉移給廠商，讓他們先小量試生產檢測裝置，接著透過食藥署在臨床上實際應用做驗證，驗證通過才會准許在臨床上運用、上市，最後實際用在防疫上。「還有很艱苦的路要走」，3個月內是很大挑戰，但國內外有這樣先例不會很多，以目前大家這麼重視疫情，只能盡量努力不拖延時間。