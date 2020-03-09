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原料藥急缺藥師叫不到貨！食藥署籲別緊張：會有替代方式

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藥,藥物。（圖／達志／示意圖）

▲因新冠肺炎疫情，台灣屢傳缺原料藥。（示意圖／達志）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊，屢傳全球最大原料藥生產、出口國大陸藥廠來不及復工，加上台灣進口原料藥總量約3成，高血壓、高血糖和高血脂等慢性病用藥將陸續短缺。其中，1款台灣常用治療甲狀腺亢進的藥物通估只能撐到8月。食藥署今（9日）下午特別說明，目前不用擔心有缺藥情形，若真的有缺藥，會考慮替代原料和治療方式。

食藥署藥品組簡任技正潘香櫻說，對於新冠肺炎疫情，1月底開始評估，如果是社區罹患疫情，所需要藥品有哪些？已主動在監測並評估會有需要用到哪些藥？備藥跟庫存情況是怎樣。2月中也跟台灣藥業還有醫院等單位開會，若有原料藥供應缺少，可主動到藥品供應平台通報，截至目前運作情形都不錯，不用擔心有缺藥情形。

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▲▼食藥署藥品組簡任技正潘香櫻。（圖／記者許展溢攝）

▲潘香櫻呼籲大家不用緊張缺藥情形。（圖／記者許展溢攝）

至於3月後？潘香櫻表示，通常原料藥都會有3至6個月庫存，目前還沒聽到有缺藥狀況。只是現在傳出有很多基層藥師都說叫不到貨，潘香櫻表示，這是大家很緊張地方，有些藥師很憂鬱，想希望囤比較多的貨，就會有這樣情形，呼籲醫院和藥局不要過度緊張，囤太多貨，政府都有一直細心監測供應情形，否則根據相關規範，賣不出去，又退不了，都浪費。

對於原料藥有3成來自大陸，是否有幫助業者提出哪些因應措施？潘香櫻說，二月中和製藥公會評估短期和中、長期，如果需要增加第二原料藥來源，可以先告知有哪些品項，這些品項需要辦裡登記，都會加速協助處理。不過，要是缺藥，潘香櫻強調，很重要的是，也會考慮替代來源跟治療方式。而藥品漲價部分，政府紓困方面有些條例，都會因應。

另外，現在很多民眾買藥都不敢到醫院，潘香櫻指出，會視情況調整配藥，請協會代表談供藥比例，政府會主動去協調，至於時間點？則會固定跟協會開會討論，有需要就會去發布，最後呼籲大家還是要對政府有信心。

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