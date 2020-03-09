阿聯酋航空免費改票！出發日「可延11個月」　下半年機票2萬有找

▲阿聯酋航空推出限時優惠機票。（圖／阿聯酋航空提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，不少人已將出國旅程延至下半年。阿聯酋航空因應疫情推出「安心訂位方案」，所有在今年3月底前開票的機票，都可將日前延後至原定購買日期起11個月內，不需另付手續費。另外還推出限時優惠，經濟艙來回機票2萬元有找，出發日期為即日起至明年1月底。

阿聯酋航空推出「安心訂位方案」，商務長阿德南・卡辛表示，「我們希望藉由讓乘客即使延後或更改旅行日期也不會衍生更改費用，提供最佳票價方案，讓所有乘客在預訂他們的旅行計畫時，都能感到安心、舒適，不會徬徨無助」。

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▲阿聯酋航空加強消毒作業。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空指出，所有至2020年3月31日前完成開票及新預訂的個人機票，旅客將可視其需求，將出發日期更改至原預訂機票購買日期起11個月內任何日期的同艙等機票，不需支付更改與重新開票的費用；若因重新開票、更改航點、更改艙等而產生票價差額或適用稅項時，則須收取新增費用。

因新冠肺炎疫情導致之旅行限制或航班取消而影響其行程的阿聯酋航空Skywards會員，也將獲得阿聯酋航空提供的額外彈性優惠。Skywards 銀卡、金卡或白金卡會員，在2020年3月31日至2020年6月30日間只需達到目前所屬會員等級旅行要求的80％條件，即可維持原有會員等級。

2020年3月1日至2020年6月30日間預訂機票的Skywards會員還可獲得額外20％的等級哩程數 (Tier Miles)。

▲阿聯酋航空優惠機票兩萬有找。（圖／阿聯酋航空提供）

目前阿聯酋航空全機隊皆裝載HEPA高效空氣濾清機，可有效過濾99％以上病毒。阿聯酋航空強化預防措施，增強在新冠肺炎疫情較為嚴重航點之所有航班的消毒程序，全面升級機上衛生與清潔。若機上有任何新冠肺炎疑似或確診案例，將立即對該架班機所有艙等進行消毒，同時更換機上HEPA高效空氣濾清機濾網。

另外，考慮到不少人已將旅遊計畫改至下半年，阿聯酋航空推出限時優惠活動，經濟艙來回票價19,999元起（含稅）、商務艙來回票價76,999起（含稅）、頭等艙來回票價自NT$144,999起（含稅）。購票日期自即日起至2020年3月29日為止，出發時間則即日起至2021年1月31日止。

▲阿聯酋航空限時優惠票價。（圖／阿聯酋航空提供）