海空貨物運輸轉移　發改委：中歐班列車次增加6％

▲中歐班列班次在疫情期間逆勢上揚。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國家發展改革委8日表示，中歐班列復工率已達90%以上，截至2月底，中歐班列今年已開行1132列，同比增長6%。下一步，中央將出台相應政策措施，促進中歐班列安全穩定高效運行。

《央廣網》報導，新冠肺炎疫情爆發後，中國大陸各地的人員流動、貨物運輸都受到衝擊，尤其跨境運輸更是首當其中。為了確保跨境運輸順利進行，鐵路部門採取多種防疫措施，像是為口岸的中外鐵路員工配備口罩、消毒液等防護用品，定期對口岸站交接所等處所消毒、通風與清潔等。

關於中歐班列運量，發改委指出，中歐班列復工率已達90%以上，截至2月底，中歐班列今年已開行1132列，同比增長6%，重箱率保持高位，去回程基本平衡。包含長沙、成都、重慶、西安等城市的中歐班列均維持正常運行。

發改委提到，中歐班列的東中西3條通道，35條主幹線路，霍爾果斯、阿拉山口、滿洲里和二連浩特四大口岸均運轉正常，沒有因為疫情發生而出現滯留擁堵。

中歐班列車次的提升，其實也與疫情有關。國家鐵路集團國際部主任馬洪英表示，疫情發生後，部分海運、空運方式受阻，鐵路部門逐一對接各地中歐班列運營平台公司和企業客戶，詳細瞭解備貨情況和發運安排，及時承運海運、空運轉移到鐵路的貨源。

據官方介紹，中歐班列（CHINA RAILWAY Express）是指按照固定車次、線路、班期和全程運行時刻開行，往來於中國與歐洲以及一帶一路沿線各國的集裝箱國際鐵路聯運班列，在中國「一帶一路」戰略中承擔重要的輸運角色。

▲中國大陸一帶一路戰略。（圖／記者曾俊豪攝）