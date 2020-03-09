▲台男染疫傳給在菲友人？指揮中心：同住室友「二採陰、血清無抗體」。（圖／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／台北報導

北部30多歲男性（案44）赴菲律賓旅遊後，回台感染新冠肺炎，指揮中心研判為境外感染，但菲律賓8日確診個案中，有一名台籍男子，曾與案44有所接觸，目前感染源待釐清。指揮中心表示，案44有2名同住室友，經過2次喉嚨試紙檢測皆為陰性，因此推測他在台感染機率很低，研判2人是在當地受到共同傳染源感染。

指揮中心執行官周志浩表示，案44在菲律賓與朋友有接觸，以發病時間推測，兩人可能是在同一時間感染，因為兩人第一次見面地點就在菲律賓，研判是在菲律賓染疫機率較高，因為兩人曾暴露於同樣環境中。

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另外，推測在菲遭感染的第二點為，案44室友原則上應該最有可能受感染，但經檢驗皆為陰性，因此推測在菲律賓感染風險較高，但目前仍要做進一步調查。

指揮中心監測應變官莊人祥稍早提到，案44是在2月28日至3月3日遊菲律賓，3月2日在菲律賓期間發病、3月5日確診；在菲台籍友人於3月3日發病、3月6日就醫採檢、3月8日確診。第44例仍是所謂指標病例，是否為感染源仍有待釐清。

不過，他也表示，如兩人是人傳人，根據最新研究發現，連續發病間隔（serial interval）的中位數為4日，兩人發病日只差1天，互相傳染機率很低，未來可靠基因定序了解案44的病毒株品系來做證據推論。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳補充，案44在赴菲律賓旅遊前，與2名台籍友人同住，指揮中心幫其做了2次喉嚨試紙採檢為陰性，台大團隊也做了血清血液檢查，發現裡面沒有抗體，代表從來沒有被感染過，因此研判在台感染機率很低。