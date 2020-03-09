江啟臣接國民黨主席後的難題　30年資深黨工曝：募款和論述

▲資深黨工認為，江啟臣面臨募款和論述能力問題。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨新任黨主席江啟臣9日上任，除了緊接著黨內改革和組織改造之外，未來所面臨的還有哪些問題？台中市1名30年資深黨工表示，各縣市黨部都是靠主委募款運作，很多黨部敗選後就關門大吉，黨工說，江主席除了要為第一線籌備糧草之外，還要有一套完整論述，不然叫別人如何支持國民黨？

國民黨縣市黨部每月開支分為三部份，一是黨工薪水，由主委負責募款支付，二是業務費，由黨費支付，三是黨部租金和部份高層黨工薪水，由黨中央負責，以台中市為例，20多名黨工每月薪水大約1百萬元，都是主委顏文正募款而來，顏募款能力強，加上台中市工商業較為繁榮，又是執政縣市，相較其他縣市容易。

敗選後，考驗著縣市黨部主委募款能力，有的募款更難，乾脆全數資遣黨工，拉下黨部鐵門，也有的在選前先資遣黨工，再以特約方式回聘，月薪8千元，沒有勞健保，選完就走人。

這名資深黨工非常肯定江啟臣任重道遠，接下這項重擔，但江要煩惱的是錢，如果搞不定後勤支援，讓前方打仗部隊，還要擔心糧草，無法安定軍心，如何做組織？如何為黨往前衝？他建議，應該讓黨職首長、民代也要上繳一定金額，分擔黨中央壓力。

除了薪水問題之外，還要有一套完整的論述能力，黨工說，民進黨靠著愛台灣、顧台灣、反共就能生存，國民黨呢，原本是最反共的，如今卻被說成親共、舔共，黨的立場模糊，激不起民眾熱情，因此黨的方向必須清晰、明確，才能吸引民眾認同國民黨、加入國民黨，這些都考驗著新世代主席的智慧。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來