黃光芹酸國民黨「利害交替」　預言江啟臣會被「牙尖嘴利」的幫眾啃掉

▲江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立委江啟臣被黨內青壯派代表擁護，順利當選國民黨主席，9日宣誓就職，緊接著要推動黨內改革，外界都在看。對此，資深媒體人黃光芩9日在臉書預言江啟臣最後的下場，時間會被另一批牙尖嘴利的幫眾出來啃掉，而喊出的「世代交替」根本什麼都不是只是「利害交替」。

黃光芹表示，前新北市長朱立倫差不多在江啟臣這個年紀，也大聲喊過「世代交替」，當時想趕下去的對象是前副總統連戰；一旦換馬英九提上來之後，朱立倫的位子也不會差到哪裡去。如今，朱立倫還不到60歲。年齡比較輕一點的政客，像「結夥搶劫」般，先把吳敦義鬥掉，後頭再勾結各大「幫派」勢力，就輕易把國民黨僅存的一小撮地方給拿下來了。

至於哪幾個幫派勢力，黃光芹說，包括：黃復興、韓國瑜和連勝文（連戰幕後操盤）等，還有，原本就是派系中人的江啟臣，一定會撇清他的台中紅派血統。

而國民黨世代交替了沒有？改革了沒有？會改革嗎？黃光芹認為，答案通通都是否定的。從他們的起手式即可看出，他們倚仗的還是老醬缸，手持的正是那些「反改革」的利器，他們不過是在玩大風吹，稍微牙尖力壯的，把那些幾經爭鬥、元氣已虛的「老」人鬥掉，換湯不換藥、換自己過癮。

黃光芹砲轟，8萬多的黨員投票，算什麼黨意？比江啟臣一席立委的民意還沒有正當性；加上又是「遞補」、「過水」、「代打」的。所以可以預料，時間一到，這個什麼都不是、也什麼都不代表的「中間夾層」，會被另一批牙尖嘴利的幫眾出來啃掉，再打造自己想要的地盤。

黃光芹諷刺，什麼「世代交替」？應該是「利害交替」才對!什麼「改革」？不過又拿來當幌子騙人罷了！現在的國民黨，連「革命」兩個字怎麼寫都不會！

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