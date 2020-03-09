祝賀江啟臣接黨主席！柯文哲發文幫他「加油」：改變台灣政治文化

▲國民黨新任黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

立委江啟臣日前順利當選國民黨主席後，台北市長柯文哲9日在臉書上向對方「加油」，並指出這位史上最年輕的國民黨主席得到近7成的支持度，代表國民黨對改革的高度期待，同時期許對方要把握好機會，「致力於改變台灣政治文化」。

柯文哲表示，同樣作為在野黨的他，也期待大家以理性務實的角度，負起監督責任，撇除意識形態的對立，就事論事、實事求是，「這才是台灣社會大眾期盼看到的新政治文化」。

值得注意的是，柯文哲給予國民黨一些建議，若要重拾基層民眾的信任，他認為國民黨許多進步立法都不能迴避，「包括下修投票年齡至18歲，囤房稅、實價登錄的居住正義法案，甚至是與環保有關的礦業法」，並期盼國民黨能夠與民眾站在一起，一起努力。

▲柯文哲臉書祝賀江啟臣當選國民黨主席。（圖／翻攝柯文哲臉書）



「希望台灣因為有我而變得更好，這是我從政的初衷。」柯文哲希望把這句話也送給江啟臣，希望大家有共同的信念，一起讓台灣更好。最後，他向江主席說聲「加油」！

另一方面，美國在台協會（AIT）晚間發布新聞稿表示，「美國在台協會恭賀立委江啟臣贏得國民黨黨主席補選。國民黨有著支持更緊密美台關係的悠久傳統，我們期待在江主席的領導之下共同追求這項目標，並促進彼此的許多共同價值和利益。」

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