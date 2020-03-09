水果家族「2大元老還在」！他驚呆：從我幼兒園跳到研所　香蕉哥哥近況曝光

▲帶小朋友唱跳的哥哥姊姊們。（圖／翻攝自臉書／YOYO家族哥哥姐姐活動專頁）

記者周亭瑋／綜合報導

談到兒童節目《YOYO點點名》，大部分8年級生一定不陌生，畢竟從小看著哥哥姊姊們唱跳，如今20年過去，就有網友震驚發現，「元老級」的香蕉哥哥和西瓜哥哥竟然還在名單之中。

以帶動唱為主的《YOYO點點名》，曾入圍2015年電視金鐘獎的最佳兒童少年節目獎，其中第一代的香蕉哥哥、蘋果姐姐、西瓜哥哥、水蜜桃姐姐，更是大家當年的偶像。

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在孩子們長大的同時，也不斷有新面孔加入YOYO家族，不過一名網友日前驚呆發文，直呼「剛剛滑臉書，不知道誰分享今年水果家族的名單，看到後我當場下一跳，香蕉哥哥跟西瓜哥哥還在，從我幼兒園跳到現在研究所了，竟然還在跳。請問一下他們兩個是不老妖怪嗎？香蕉哥哥到底還能再戰幾年？」

▲香蕉哥哥和西瓜哥哥都還在。（圖／翻攝自臉書／甜蜜草莓園=YoYo家族）

po文一出，引起熱烈回響，鄉民紛紛回應，「還是男森的保存期限比較長，姊姊都不知道換幾個惹」、「嗯？西瓜以前就長這樣嗎」、「原來是大學長香蕉哥哥」、「西瓜哥哥真的滿猛的」、「草莓姐姐也很久了」、「覺得能當哥哥的，心裡素質一定很強」、「童年回憶欸」。

值得一提的是，香蕉哥哥和草莓姐姐祕戀3年後，2018年在日本沖繩舉行婚禮，婚後近1年時間，更迎來第1個兒子「小新」。去年底，香蕉哥哥還在臉書開心分享萌照，幸福地說「這是全世界最棒的聖誕禮物了！」

▼香蕉哥哥、草莓姐姐的兒子去年底出生。（圖／翻攝自臉書／香蕉哥哥）