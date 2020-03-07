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4人同遊北歐！早上沒打招呼...公主狂盧「把她丟包飯店」　神扯行徑開眼界了

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友之前和男友飛北歐遊玩，同行的還有男友哥們及他的女友；怎料，女方在旅途中將「公主病」展現的淋漓盡致，不僅要求別人幫她打理一切，甚至因為雞毛蒜皮的小事，想把她丟包在飯店裡。

女網友在dcard發文娓娓道來，女生是男友哥們新交的女友，他們也是第一次見到，「從旅途開始，她的行李就兩箱一袋，自己卻不提，全都要她男友提，由於行李太多，男生也無法，最後連我也得幫她提那一袋。」

請繼續往下閱讀...

起初，那對情侶下計程車後，她就看到男生試圖提三箱行李，而她也沒多想，一個箭步就上前幫忙了；沒想到，女生就這樣背著自己小小的Gucci包，然後對她指手畫腳道，「妳這個包包要這樣提！」聞言，她瞬間傻眼，不禁心想，「X的，妳自己的包包不提就算了，別人幫妳提還在那邊嘰嘰歪歪。」

不僅如此，整趟旅程女生想去什麼景點、想吃什麼料理，他們就得幫忙查，然後安排妥當，「而且我們好不容易到了她指定的景點，她老娘突然不爽還不願意下車，搞得我們只能尷尬地坐在車上乾瞪眼」。

有一天更誇張，原po一早在飯店走廊遇到她，只不過沒跟對方說，「早安！昨晚睡得好嗎？」女方便記恨在心，不僅罵她沒禮貌，甚至不願跟她一起吃晚餐，但因為需要靠她男友開車外出，竟私下要求他們三人去吃，留她一人在飯店。

▲▼飯店。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

聽到女生無理的要求，原po男友只好提議兩對分開吃，結果對方再度秀下限，一副理所當然地回說，「啊你不跟我們一起去，難道是要我走路？」

事後，那對情侶雙雙封鎖了他們的臉書和IG，而她既生氣又委屈，也對男友感到抱歉。文章一出，引來大票網友留言，「這世界無奇不有，但男友真的帥爆」、「遇到這種人真的刷新三觀」、「公主病跟騎士都有問題」、「她不是公主，她只是有病」。

另外，對於網友們好奇，為何那對情侶不自己開車，以及疫情問題，她也解釋道，「只有我男友有國際駕照，以及雪地開車的執照，所以哥們開車是不合法的，加上我們車是租的，他們也有平分租車的錢，所以當時我男友覺得，就這樣丟下他們太不厚道；然後北歐當時只有3例，所以疫情不是問題，我們也沒被通知需要做任何進一步的檢疫，大家不用擔心。

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