館長聯名動漫神作！PO授權證明書「宣布正式簽約」　網驚喜：是漢之呼吸

▲館長取得《鬼滅之刃》聯名授權。（圖／翻攝自館長IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

網路名人「館長」陳之漢除了會直播談論時事，也會實況遊戲，對動漫領域也頗有涉獵，而副業滿滿的他，9日更貼出一張授權證明書，宣布他已經和轟動全球的日本動漫作品《鬼滅之刃》正式簽約，要推出聯名系列款。消息一出，讓網友驚嘆，「漢之呼吸」、「館長加鬼滅真它x爽爆啊！」

陳之漢2014年開設健身館「成吉思汗健身俱樂部」，之後經營服飾品牌「惡名昭彰」，也販售健身食品、蕃薯、冰品和蜂蜜等商品，相當努力拓展事業版圖，現在甚至要和轟動全球的日本動漫作品《鬼滅之刃》正式簽約聯名系列款，讓網友都很驚喜。

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館長9日在IG貼出這張授權證明書，文中也藏不住興奮之情，「2020年惡名昭彰與鬼滅之刃，正式簽約聯名系列款，屌爆！」雖然沒有透露是推出是什麼產品，不過畢竟是和服飾品牌「惡名昭彰」簽約，許多網友認為，可能會是聯名T恤等服飾。

▲《鬼滅之刃》動畫一出，成為許多人心目中的「神作」。（圖／KKBOX提供）

網友看到授權消息後，就紛紛留言熱論，「漢之呼吸」、「有鬼滅就吹爆，有鬼滅就是我兄弟」、「存好錢了就等你出」、「出個鞋子一定大賣」、「阿館商品大帝國」、「除了巴哈和木棉花，以後你就是我老大了」、「買起來買起來」、「阿宅公司。」

《鬼滅之刃》是繼海賊王、火影忍者以來轟動全球的日本動漫作品，開播後不管是品質流暢度或是畫面精緻度都引起全球粉絲震驚，讓全球動漫界掀起了「鬼滅風潮」。《鬼滅之刃》甚至在年度漫畫銷量中，以22萬之差打敗蟬聯11年冠軍的《航海王》。

在 Instagram 查看這則貼文 2020年惡名昭彰與鬼滅之刃 正式簽約聯名系列款 屌爆! 陳之漢（@power3067830678）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 8 日 下午 2:14 張貼

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