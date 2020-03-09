陳超明「在家做口罩」被出征　蔡易餘：如果我講會被罵到18層地獄

▲陳超明質詢畫面。（圖／記者徐斌慎攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委陳超明一句「在家做口罩」掀起爭議，部分網友湧入他的臉書留言洗版。對此，民進黨立委蔡易餘9日表示，網友不會看顏色，「如果今天是我講，會被罵到18層地獄，陳委員不用在意啦」。

陳超明5日質詢時提到，自己在選區服務處召集社區發展協會一起來製作口罩，可以說是「摸蛤蜊兼洗褲」，既可解決缺口罩問題還能落實防疫教育，「我實在想不通為什麼要工廠做口罩」，不明白中央為何都沒有注意到這一塊，希望衛福部能發動社區發展協會去做，這樣對防疫的幫助絕對很大。

然而，「在家做口罩」的言論一說出口，卻掀起不少爭議，還有網友前往陳超明的臉書留言洗版，就算澄清社區做的是口罩套，仍被不斷嘲諷。對此，陳超明8日在臉書PO文表示，質詢時因為時間的關係表達不夠完整，才會造成誤會，這一點他感到很抱歉，「但對於未明事實，語出訕笑的言論，深感遺憾，這不是台灣的敦厚。」

蔡易餘表示，陳超明說是「口罩套」，口誤大家稍微可以理解，做口罩比較困難，口罩不織布、醫療口罩有專業的製程，不是在家就可做，之前網路也瘋傳帳篷口罩、太空裝，而醫療口罩防護效果最好，口罩套可延長使用時間 ，大家使用的話對於使用口罩會加成，「相信陳委員口誤啦，大家理解一下別追究」。他也笑著說，網友不會看顏色，「如果今天我講 ，會被罵到18層地獄，陳委員不用在意啦」。

民進黨立委林俊憲受訪時則笑著說，這個重點應該是要保護自己，防治病毒感染，口罩不是戴安心的，要自己做必須符合安全標準。

▼民進黨立委蔡易餘。（圖／記者李毓康攝）



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