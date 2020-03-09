有人走著走著就沒了…金銀潭醫院曝疫情慘況！患者「插管一個沒一個」

▲武漢市金銀潭醫院醫護人員。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

作為新冠肺炎疫情的風暴中心，武漢金銀潭醫院在去年年底收治了一批「奇怪的病人」，很多患者躺在病床上，急促的大口呼吸，鼻翼不停扇動，由於收治患者的死亡率太高，院長張定宇承受巨大的心理壓力，「（氣管插管）插一個沒一個，那種感覺太痛苦了。」就連副院長黃朝林也被感染，「感覺肺都要咳出來了。」

▲金銀潭醫院外觀。（圖／翻攝自百度地圖）

一種奇怪的疾病

據《健康報》報導，金銀潭醫院在收治「奇怪的病人」後，醫生每次給他們看病，都包裹著嚴嚴實實的防護服，只露出護目鏡下的眼睛，很快有人想起了17年前的SARS，無聲的緊張和恐懼充斥了整間病房。

「醫生，我什麼時候才能回家？讓我回家吧。」有人焦躁的拉住醫生的手，再三要求出院。這些病人都是從多家醫院轉來的重症肺炎患者，他們在武漢的流感季裡發燒、咳嗽、呼吸困難，可醫生卻怎麼都找不到他們的致病原因。CT顯示，很多人的肺部已經出現大片白區。

第一個死亡病例出現在1月6日，這天，武漢下著小雨，很冷。在ICU病房外，國家第一批專家組成員曹彬和與患者家屬溝通了將近一個小時，想說服患者家屬同意對逝者屍體進行解剖，但是沒有成功，「我們迫切地想要瞭解患者的病理生理特點和疾病規律，只有在科學的指導下，才能更有效地救治患者。」

▲金銀潭醫院的副院長也成重症患者。（圖／路透社）

副院長住進病房

「病情重」黃朝林的第一個深刻印象。初期轉來的3名患者都戴著呼吸機，當時他對這個疾病還一無所知，在轉運完第一批患者，他就再也沒有回過家，「第一個上ECMO（體外膜肺氧合）的患者印象太深了，我們用了常規支持治療、對症治療，幾乎沒有效果。患者病情持續惡化，血濾機、呼吸機都上了，血氧飽和度還是往下掉。」面對一種新發傳染病，幾乎所有的努力都失敗了，讓他感到深深的無奈。

1月10日晚，黃朝林脫下憋氣的防護服，準備從病區回辦公室，就在他剛摘下已經把臉勒疼的N95口罩，2名患者家屬就突然跑到他面前，撲通跪倒在地，懇求醫生全力搶救母親的生命，他趕緊上前將他們扶起。黃朝林向他們解釋搶救的過程，這2人一直緊緊拉著他的手，3天後這2人被確診了。

一周後黃朝林也發病了，再次來到病房時，身份已經變成患者，血氧飽和度不到93%屬於重症。病情進展很快，黃朝林的肺損傷越來越嚴重，呼吸也越來越困難，一陣陣劇烈的咳嗽讓他「感覺肺都要咳出來了」，服藥後腹瀉、嘔吐等嚴重不良反應接踵而來。

黃朝林很清楚自己的病情可能也會一步步滑向危重，直至上呼吸機、上ECMO，他感到了恐懼。所幸，在病情加重大概持續10天後，黃朝林的狀態穩住了，最終他戰勝了新冠肺炎，並於3月2日重新回到了抗疫一線。

▲武漢金銀潭醫院院長張定宇。（圖／翻攝人民日報）

向死而生的希望

金銀潭醫院院長張定宇說，新冠肺炎來襲的最初一段時間，他並沒有覺得緊張，有條不紊應對，直到春節後大量重症患者轉入，滿滿收治了840多名新冠肺炎患者，讓他感到了空前的壓力。

「剛開始的時候，（氣管插管）插一個沒一個，那種感覺太痛苦了。」由於醫院收治患者的死亡率太高，一度讓張定宇承受著巨大的心理壓力，「當時覺得這種疾病真的太奇怪了。很多患者死亡前的臨床表現只是重症，並沒有滑到危重症，原本希望保留患者的自主呼吸，通過高流量給氧、無創呼吸機使患者逐漸好轉；但病情突然急轉直下，沒能得到有創機械通氣等支持性治療就突然去世了，想拉都拉不回來。」

身邊陸續有同事和家人感染新冠肺炎，讓張定宇開始感到害怕，「我們不知道這個疾病會怎麼發展，有人慢慢自癒了，也有人走著走著就沒了，氣管插管沒用，上ECMO也沒用。」

▲金銀潭醫院20名病患出院。（圖／翻攝自湖北之聲微博）

從除夕夜開始，來自各地的醫務人員開始支援武漢，這裡成為備受關注的疫情風暴中心。張定宇說，已經完成的13例死亡病例屍體解剖中，有12例在金銀潭醫院完成；屍體解剖發現，患者的肺泡塌陷、肺泡結構被破壞，肺臟已基本被病毒摧毀，長期只有很少一部分肺單元在工作。

眾多臨床專家，在金銀潭醫院救治患者的同時，展開了一個個科研項目，這些科研發現也在一步步指導著臨床科學救治。2月21日，該醫院收治新冠肺炎患者13人出院56人，出院人數超過入院人數，首次出現「床等人」。張定宇3月3日說，「目前的狀況比之前好很多；下一步，金銀潭醫院仍將著力開展重症、危重症患者的救治。我們不會放棄任何希望。」