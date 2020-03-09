「不要扭曲澳音樂家！」台女高音直播護航　宅神笑了：他很有禮貌地騙人嗎？

▲國家音樂廳展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）確診新冠肺炎後，團員透露他在排練與演出時已經「狂咳」，旁人要求他戴口罩卻被行政團隊拒絕，對此，與狄恩合作的女高音忍不住開直播替他抱屈，認為外界不該將他「汙名化」。宅神朱學恒看完該名女高音的說法後，忍不住笑了出來，對方根本搞錯重點。

該名女高音在臉書開直播表示，狄恩在排演過程中僅咳了兩聲，並隨即向其他人道歉，「他說他已經感冒很多天都沒有好，很抱歉影響大家」，「我認為他是很有禮貌」，並非像外界敘述的不斷狂咳，也絕對不是態度傲慢的人。

請繼續往下閱讀...

▲宅神也看不下去。（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所）



宅神朱學恒昨晚看到報導後，在臉書PO文說，「不知道為何我笑了，這傢伙的問題是咳嗽時有沒有禮貌嗎？是有症狀不戴口罩還說謊騙人吧？」重點根本不在於他咳嗽完的反應，而是他既然已經知道身體不適，早就該暫停行程、戴上口罩，保護好自己和他人，也不該謊稱自己在飯店或計程車內都有戴口罩，被監視器畫面打臉後才鬆口承認，「還是妳要說，他也很有禮貌地不戴口罩和騙人了嗎？」

網友也在貼文底下暗酸，「外國人都是很有禮貌的，是你們這些文化水準低落的人誤會了」、「問題是咳嗽了，病毒會在乎他很有禮貌嗎」、「台人崇洋也不是一天兩天的事了」、「遶境被罵被追殺，辦音樂會好高級有禮貌最安全」、「反觀來自南部，皮膚不那麼白的外籍移工卻被點名說是防疫『破口』。」

►生火了！連我媽都用到發光

