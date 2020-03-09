不想被「封城」...台大公衛學者分享3招防疫：各行各業都要改變

▲詹長權分享台大公衛學院的防疫措施。（圖／翻攝詹長權臉書）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎全球蔓延，台大公衛學院院長詹長權表示，要減少疫情對原本社會運作的衝擊，各行各業都要跟著改變。他認為不想走上「武漢封城」式的防疫，每個人都要想出一些能達到原本活動目的但是符合防疫原則的作法，因此他也分享了3招。

詹長權日前在臉書發表題為「防疫和教育並行的台大公衛學院」的文章，他說，台大公衛有幾個辦法，第一是為了增加社會距離，把收發室從學院大樓內的一樓搬到大樓外的窗台旁邊，這樣子送貨物、送郵件、送公文的人員就不必進到大樓內仍然可以完成交貨。

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第二，為了避免有感染風險的師生、訪客進入學院大樓，我們在門口設立人員的微燒（37.5度）篩檢站和進出口分流來降低校內傳染風險。第三，為了遵守防疫優先但是維護考試公平，為已經到學院報到但是可能通不過微燒的面試考生，在大樓外面設立一個「備用考場」，讓考生不用進大樓透過視訊和考場內的老師完成碩博士入學的面試。

詹長權說，新冠肺炎正在改變世界，要減少疫情對原本社會運作的衝擊，各行各業都要跟著改變；不想走上「武漢封城」式的防疫，每個人都要隨時隨地想出一些能達到原本活動目的但是符合防疫原則的作法，不容易但是值得！