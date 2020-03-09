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太行發動機終於行了？　半隱形殲-10C裝上渦扇-10開始量產

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▲▼新一批次的殲-10C進行試飛，明顯已換上大陸國產太行發動機。（圖／翻攝自大陸網站）

▲新一批次的殲-10C進行試飛，明顯已換上大陸國產太行發動機。（圖／翻攝自大陸網站）

特約記者陳孟孟／綜合報導

繼殲-11B、殲-16之後，擁有半隱形設計的殲-10C戰機終於也裝上量產型的渦扇-10發動機。據了解，殲-10C裝備有源相控陣機載火控雷達，能在超視距空戰中占據主動地位，讓美軍F-16難以匹敵，如今這款被認為讓解放軍進入四代半時代的戰機首度裝上渦扇-10，讓陸媒興奮喊出「國產太行發動機終於行了」。

成飛近日公開一則「成飛版復工者聯盟」的宣傳片中，刻意流出一架灰色塗裝新交付的殲-10C從試飛站停機坪滑出進行試飛，其發動機噴口和以往大不相同，從長度較短、塗成暗銀色的發動機噴口來看，明顯不是一台俄製AL-31FN發動機，而是大陸國產太行發動機。這意味著，新一批次的殲-10C，將首次採用國產太行發動機。

事實上，過去國產太行發動機曾經在殲-10B上進行長時間的試用，當然讓外界印象最為深刻的，無疑是1034號的殲-10B原型機，首次裝上帶有推力矢量噴管的太行發動機，在2018年珠海航展上一飛沖天，一口氣做出「眼鏡蛇」、「落葉飄」等一系列高機動動作，對外證明中國在航發上取得關鍵進步。

▼殲-10B逆天炫技，展現眼鏡蛇機動。（圖／CFP）

▲▼殲-10B逆天炫技，展現眼鏡蛇機動。（圖／CFP）

雖然目前仍未證實此次曝光新批次殲-10C裝的太行發動機，和過去已公開殲-16戰機上的渦扇-10B是否為同一款，但陸媒推測，渦扇-10B的推力比殲-11B上的渦扇-10A，加力推力增大到14噸。而太行發動機最新的版本是渦扇-10C，則有望對標最新版本F-16所用的美國通用電氣F110-GE-132發動機，其加力推力高達14.5噸

資料顯示，殲-10C擁有DSI進氣道、鍍膜座艙蓋等半隱形設計，並首度採用有源相控陣機載火控雷達，具備使用霹靂-15新一代中距空空導彈以及新型精確對地打擊武器。英國皇家聯合軍種研究院（RUSI）的空軍力量技術分析員賈斯丁‧布朗克（Justin Bronk）曾公開表示，許多人只顧關注殲-20忘了其他新銳中系戰機，他們才是中國空軍強勢崛起的重要體現，其中，最值得一提的就是殲-10C。

他進一步指出，殲-10C配備的霹靂-10格鬥彈和霹靂-15中距彈，這些裝備完全不弱於歐洲目前最具代表性的「流星」中距彈。此外，該機還配置AESA（主動電子掃瞄陣列雷達），能在超視距作戰（BVR）當中將能夠牢牢占據主動地位，明顯要比美軍F-16老舊的機械掃描激光雷達（Mech-Scan）更具優勢。

▼殲-10C兩側機翼下各攜帶1枚霹靂-10（PL-10）和霹靂-15（PL-15）空空導彈，另外也掛載3個副油箱。（圖／翻攝自新浪軍事）

網友近日拍攝到殲-10C全副武裝照片，該機左右兩側機翼下各攜帶1枚霹靂-10（PL-10）和霹靂-15（PL-15）空空導彈，另外也掛載3個副油箱。（圖／翻攝自新浪軍事）

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