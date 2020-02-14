「滑跑21秒就拉起來」　運-20首執行非戰爭軍事任務送物資到武漢

▲疫情爆發至今解放軍已投入大量人力支援。（圖／翻攝自微博／人民海軍）

大陸中心／綜合報導

隨著武漢疫情進入「攻堅階段」，解放軍空軍在13日再次投入11架運輸機，將1400名軍方醫護人員與74噸救援物質送到武漢。這次執行任務的除俄製伊爾-76外，也包括6架自製的運-20大型運輸機和2架運-9中型運輸機，是大陸國產大型運輸機首次執行「非戰爭軍事任務」與實戰，並間接傳遞解放軍空軍已具有「成體系」大規模出動現役大中型運輸機的能力。

根據陸媒報導，經中央軍委主席習近平批准，軍隊增派2600名醫護人員支援武漢抗擊新冠肺炎疫情，13日淩晨， 6架運-20和2架運9在內的3型11架運輸機，分別從烏魯木齊、瀋陽、西寧、天津、張家口、成都、重慶等7地機場起飛，上午9時30分許陸續抵達天河機場。其中運-20是從天津、成都和張家口三個地方出發。

這次增援的軍方醫護人員，從抽組海軍、空軍、火箭軍、戰略支持部隊、聯勤保障部隊、武警部隊多個醫療單位。根據醫院容量和建設進度，軍隊醫護人員將分批投入支援，截至目前，軍隊共派出3批次4000餘名醫護人員支持武漢抗擊新冠肺炎疫情。

▲運-20運輸機隊在13日抵達武漢天河機場

抵達天河機場後，這些抗疫兵力立刻被分發至擁有860張床位的武漢市泰康同濟醫院、700張床位的湖北省婦幼保健院光穀院區，負責確診患者的醫療救治任務。

陸媒也引述西部戰區空軍航空兵某師師長杜寶林的話說，這次運-20大型運輸機參加支援湖北疫情防控緊急空運，「標誌著人民空軍戰略投送能力實現新的突破」。

去年12月，解放軍晉升了5位空軍中將，其中空軍副司令員鄭元林受到觀察家的注意，因為他出身運輸機師團，預告未來如何利用大型機種進行戰術與戰鬥任務，進而延伸的作戰效益。

根據報導，運-20今天也展示短距起降的能力，滑跑了僅僅21秒就拉了起來，整個加速距離不過數百米而已。優秀的短距離起降能力能夠大大減輕前線機場的保障壓力，而且即使機場跑道被損壞了一段，也不影響運-20的起降。