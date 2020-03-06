　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日本研發P-1巡邏機「反艦飛彈」增程400公里　嚇阻解放軍東海巡航

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼P-1海上巡邏機。（圖／翻攝自維基百科）

▲海上自衛隊P-1海上巡邏機，將搭載新的反艦飛彈，嚇阻解放軍。（圖／翻攝自維基百科）

記者林彥臣／綜合報導

日本近年來對於解放軍軍艦經常在東海，以及日本鄰接海域航行，感到相當困擾，對此日本正在研發能夠搭載於海上自衛隊的國產川崎「P-1海上巡邏機」上的反艦飛彈，藉此達到嚇阻解放軍的目的。

根據《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）報導，日本技術後勤機構發言人證實，反艦飛彈正在研發當中，主要目標是用來嚇阻中國不斷的艦隊巡航行動。

報導指出，三菱重工獲得開發武器系統的合約，日本技術後勤機構從2017財年到2021財年已經獲得約8500萬美元（折合新台幣約25億）的預算用於研發工作。

新款的機載飛彈，是以陸上自衛隊服役的12式陸基反艦飛彈的改良型，12式反艦飛彈是三菱重工88式反艦飛彈的升級版，射程200公里，自2015年以來，一直在服役，新飛彈的射程範圍，預計將會擴大到400公里。

日本媒體報導，一架P-1巡邏機攜帶著4枚升級的12式飛彈，於2月10日在津木海軍航空兵基地進行了首次試飛，P-1巡邏機將能攜帶多達8枚飛彈，可以取代目前日本海上自衛隊P-1、P-3C巡邏機搭載的91式反艦飛彈。

日本也在2019年完成超音速反艦飛彈XASM-3的研發，XASM-3被設計用於日本JASDF F-2多用途戰鬥機，這是洛克希德．馬丁公司F-16的三菱授權生產改良型。

日本還在2019年完成了首款日本國產超音速反艦飛彈XASM-3的研發，讓日本航空自衛隊的F-2多用途戰鬥機來搭載這款飛彈，F-2是三菱重工在洛克希德-馬丁公司許可下以F-16戰鬥機為藍本生產的一款戰鬥機。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
美股道瓊開盤狂洩近800點！三大指數暴跌破2％
國際知名音樂家「在台有症狀」！曾開記者會接觸10記者
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日本研發P-1巡邏機「反艦飛彈」增程400公里　嚇阻解放軍東海巡航

為什麼美軍社會地位比國軍高？　網揭唯一關鍵：真的有在打仗！

日本首艘鋰電潛艦「凰龍號」服役　超強伏擊能力是東海最強？

首入選全球最佳新興智庫　國防院：澎湖軍事戰略地位已超金馬

兩岸交火金馬需「獨立防衛」　國防院：以利本島戰力保存

駐韓美軍2名大邱市家屬確診！　累積病例增至6人

多維TW／「疫軍」突起　共機繞台的弦外之音

中國海軍在2035年後規模NO.1？　6航母+270艘藍水艦稱霸東南亞

想玩雷射槍大戰？　美軍指控解放軍驅逐艦「軍事級雷射」干擾

美軍「羅斯福號」航母本周訪越南　無視新冠肺炎影響

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

日本研發P-1巡邏機「反艦飛彈」增程400公里　嚇阻解放軍東海巡航

為什麼美軍社會地位比國軍高？　網揭唯一關鍵：真的有在打仗！

日本首艘鋰電潛艦「凰龍號」服役　超強伏擊能力是東海最強？

首入選全球最佳新興智庫　國防院：澎湖軍事戰略地位已超金馬

兩岸交火金馬需「獨立防衛」　國防院：以利本島戰力保存

駐韓美軍2名大邱市家屬確診！　累積病例增至6人

多維TW／「疫軍」突起　共機繞台的弦外之音

中國海軍在2035年後規模NO.1？　6航母+270艘藍水艦稱霸東南亞

想玩雷射槍大戰？　美軍指控解放軍驅逐艦「軍事級雷射」干擾

美軍「羅斯福號」航母本周訪越南　無視新冠肺炎影響

台中男要少女傳誘惑照！二審逆轉無罪　原來裡面有洋蔥

球迷拿「垃圾桶」要簽名　「洋基終結者」查普曼大笑…簽了

不斷更新／英國首例死亡！　義大利又激增769例…累計感染3858人

任何年紀都可能成為孤兒！一生至少克服2次「背後再也沒有靠山了」

日本研發P-1巡邏機「反艦飛彈」增程400公里　嚇阻解放軍東海巡航

「愛愛」在瘟疫蔓延時　「新冠病毒A片」在網路爆紅！

澳洲音樂家排練「只有咳嗽」　團員回想震驚：有跟指揮、副首席握手

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！　鬆口原因：不能、不想也不需要

家犬2次檢驗「弱陽性」？　世界動物衛生組織：無證據顯示寵物傳播新冠病毒

紐約再添2例確診無疫區旅遊史　已出現社區感染全美11死

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

軍武熱門新聞

日研發P-1巡邏機增程反艦飛彈　嚇阻解放軍

國防院：金馬需「獨立防衛」以利本島戰力保存

日本首艘鋰電潛艦「凰龍號」服役

美軍社會地位比國軍高？網揭關鍵：有打仗

中國海軍6航母+270艘藍水艦稱霸東南亞

「疫軍」突起　共機繞台的弦外之音

國防院首入選全球最佳新興智庫

美軍指控解放軍驅逐艦「軍事級雷射」干擾

軍演帶頭吃野味　美軍大喝蛇血、吃蠍子

解放軍第二艘075艦「艦島吊裝完成」

美國用核武恐自傷　專家：500萬美國人陷入飢餓

印度第二代光輝戰機2020亮相！

美軍坦承藥物「依賴中國供應」

駐韓美軍2名大邱市家屬確診！

更多熱門

相關新聞

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

38歲的日本最年輕北海道知事鈴木直道，因為與日本中央政府不同、積極檢疫，雖然讓北海道的確診人數位居全國第一，卻讓民眾非常安心，又比安倍政府更早宣布公立中小學應至少停課1週，鈴木直道並霸氣喊話「政治判斷的結果我會負責」，相較起慢半拍的日本中央政府，鈴木直道積極又果決的姿態讓他在日本爆紅，不少網友也驚訝口罩下的鈴木直道依然帥氣，過去他和妻子共同受訪的畫面也被翻出。

英國累計確診115人　新增30例

英國累計確診115人　新增30例

日鄉民爆：山口縣確診男遭酒店小姐感染

日鄉民爆：山口縣確診男遭酒店小姐感染

美軍社會地位比國軍高？網揭關鍵：有打仗

美軍社會地位比國軍高？網揭關鍵：有打仗

日本首艘鋰電潛艦「凰龍號」服役

日本首艘鋰電潛艦「凰龍號」服役

關鍵字：

P-1巡邏機東海反艦飛彈日韓要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

英男「在武漢染新冠肺炎」憶染病過程：像被火車輾過

台中女講電話沒注意！4歲女8樓墜落亡

他手冒「詭異黑線」拖5年！醫切片驚：是癌王

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

即／58歲音樂家在台發病　緊急隔離21人

快訊／新冠肺炎再添2例！

黑衣男落網！蔡阿嘎發聲…曝人還在醫院

伊能靜52歲生日哭了：兒子給我最好的禮物

確診澳籍音樂家在「國家音樂廳」表演　文化部：關閉消毒「近期演出全取消」

即／音樂家在台有症狀　曾舉辦記者會

日本爆大規模群聚感染！百人演唱會18確診

蔡阿嘎「被鐵鎚狂K摔車」驚恐影片曝光！

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面