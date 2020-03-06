日本研發P-1巡邏機「反艦飛彈」增程400公里　嚇阻解放軍東海巡航

▲海上自衛隊P-1海上巡邏機，將搭載新的反艦飛彈，嚇阻解放軍。（圖／翻攝自維基百科）



記者林彥臣／綜合報導

日本近年來對於解放軍軍艦經常在東海，以及日本鄰接海域航行，感到相當困擾，對此日本正在研發能夠搭載於海上自衛隊的國產川崎「P-1海上巡邏機」上的反艦飛彈，藉此達到嚇阻解放軍的目的。

根據《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）報導，日本技術後勤機構發言人證實，反艦飛彈正在研發當中，主要目標是用來嚇阻中國不斷的艦隊巡航行動。

報導指出，三菱重工獲得開發武器系統的合約，日本技術後勤機構從2017財年到2021財年已經獲得約8500萬美元（折合新台幣約25億）的預算用於研發工作。

新款的機載飛彈，是以陸上自衛隊服役的12式陸基反艦飛彈的改良型，12式反艦飛彈是三菱重工88式反艦飛彈的升級版，射程200公里，自2015年以來，一直在服役，新飛彈的射程範圍，預計將會擴大到400公里。

日本媒體報導，一架P-1巡邏機攜帶著4枚升級的12式飛彈，於2月10日在津木海軍航空兵基地進行了首次試飛，P-1巡邏機將能攜帶多達8枚飛彈，可以取代目前日本海上自衛隊P-1、P-3C巡邏機搭載的91式反艦飛彈。

日本也在2019年完成超音速反艦飛彈XASM-3的研發，XASM-3被設計用於日本JASDF F-2多用途戰鬥機，這是洛克希德．馬丁公司F-16的三菱授權生產改良型。

日本還在2019年完成了首款日本國產超音速反艦飛彈XASM-3的研發，讓日本航空自衛隊的F-2多用途戰鬥機來搭載這款飛彈，F-2是三菱重工在洛克希德-馬丁公司許可下以F-16戰鬥機為藍本生產的一款戰鬥機。

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