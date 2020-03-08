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疫情波及F-35產線　三菱重工「組裝檢驗線」停工一周

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實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球蔓延，又以義大利、日本等國最為嚴重。受到疫情影響，義大利F-35戰鬥機工廠要求部分員工在家工作；日本三菱重工則是宣布暫時關閉工廠一周，整個F-35的組裝與驗證作業都已陷入停擺。

綜合《商業內幕》（Business Insider）及《防務一號》（Defense One）報導，美國國防部一名高級官員4日透露，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）考量到疫情因素，目前已經暫停了日本三菱重工工廠的「F-35戰鬥機生產作業」

對此，國防部發言人安德魯斯（Mike Andrews）也隨即透過電子郵件聲明，三菱重工是為了遵守日本的病毒防控指令，才決定暫時關閉工廠戰鬥機組裝與測試設施一周。

▲ 日本三菱重工宣布暫時關閉工廠內F-35組裝與測試設施一周。（圖／取自免費圖庫Wikimedia commons）

至於義大利方面，國防部採購、科技與後勤部次長蘿德（Ellen Lord）提到，義大利李奧納多公司（Leonardo）經營的卡梅里（Cameri）組裝工廠及負責製造發動機的普惠（Pratt & Whitney）公司，近日也聽取洛克希德馬丁的建議，陸續要求員工在家工作，即便如此，戰機的交付進度並不會因此延後。

蘿德強調，「除了F-35戰鬥機以外，目前我們都沒有看到其他全球供應鏈的美製武器有受到新冠病毒疫情影響，即使真的造成影響，我們也有一支團隊專門來負責處理相關問題。」

洛克希德馬丁發言人埃史沃思（Brett Ashworth）補充，F-35戰鬥機的大部分生產項目都是在美國德州沃斯堡（Fort Worth）完成，組裝和設備檢查的部分才是交給三菱重工和李奧納多的工廠，因此生產沒有因為疫情就延誤。他說明，「目前我們正持續與客戶、合作夥伴進行溝通，希望降低義大利和日本國際組裝工廠關閉所產生的影響。」

埃史沃思最後也說道，「員工的身體健康和安全一直都是我們的首要任務,，而且也遵循美國國務院的警告，我們建議都員工避免前往或過境義大利。」

▼ F-35大部分生產項目都是在美國德州完成，沒有因為疫情延誤。（圖／路透社）

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