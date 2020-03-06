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中國核力量與美俄「不在一個量級」！陸外交部：不參加中美俄三邊軍控談判

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▲▼核武。（圖／CFP）

▲核武。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

美國日前提出將與俄羅斯、中國的新三邊軍控倡議，以避免昂貴的軍備競賽。對此，中國外交部發言人趙立堅6日強調，無意參加所謂的「中美俄三邊軍控談判」；中國一貫奉行防禦性國防戰略，核力量始終維持在國家安全所需的最低水平，這與美俄龐大的核武庫「不在一個量級」。

趙立堅指出，在核裁軍方面，當務之急是美國回應俄羅斯有關延長新《削減進攻性戰略武器條約》的呼籲，並進一步削減其龐大的核武庫。「這將為其他核武器國家加入多邊核裁軍談判創造條件」。他還提到，「中國堅持走和平發展道路，過去沒有、將來也不會參加任何形式的軍備競賽。」

趙立堅話鋒一轉，表示中國不參加三邊談判，不代表不參加國際核裁軍努力。「中方願與各方一道，繼續在五核國機制等現有多邊機制框架內加強溝通與協作，就事關全球戰略穩定的廣泛議題進行討論。」

▲▼ 大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝　環球時報）

▲趙立堅。（圖／翻攝環球時報）

「中方對中美在戰略安全領域開展雙邊交流一向持開放態度，認為這有助於增信釋疑，推動中美關係健康穩定發展。趙立堅強調，希望美方停止損害中國利益的錯誤言行，為雙方開展建設性對話創造條件。

另一方面，中共特命全權裁軍事務大使李松去年5月底就說過，美國反覆指責中國正當合理的國防建設，要推動中國加入美俄軍控協議，但是中美俄三邊軍控談判的前提和基礎根本不存在，因此中方絕對不會參加。

關於「核透明」問題，李松表示，各國具備足夠互信基礎，尊重彼此安全關切，致力於共同安全，是實現透明的必要前提。沒有這個前提，無視這個前提，透明就是虛偽的、毫無意義的透明，就會成為恃強凌弱的工具。

他強調，中國的核戰略與核政策在所有核武器國家之中是最為透明的。中國堅定走和平發展道路，奉行自衛防禦的核戰略，中國從來沒有任何見不得人的戰略意圖，任何國家都不會受到中國核武器的威脅。

▲▼核武。（圖／達志影像／美聯社）

▲核武爆炸。（示意圖／達志影像／美聯社）

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