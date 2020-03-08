　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

武器禁運規定10月到期　美媒列伊朗戰機採購TOP 5

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼米格-35戰機,MiG-35戰機。（圖／翻攝自米格飛機製造集團官網）

▲美媒列出伊朗採購中俄戰機五大選擇，米格-35戰機為其中之一。（圖／翻攝自米格飛機製造集團官網）

記者曾俊豪／綜合報導

聯合國對伊朗武器禁運的規定將在今年10月18日到期，在此之後，伊朗將可從國外採購先進武器設備。對此，美國媒體近日列出伊朗最可能採購的五款中俄戰機，分別是米格-35、蘇-30SM、JF-17、殲-10C與蘇-57。

美媒《Military Watch Magazine》5日報導，聯合國安理會第2231號決議規定，限制向伊朗供應武器和軍事裝備，期限將在今年10月到期。在採購武器的大門敞開後，伊朗將能彌補自身不足的武力，其中，先進的戰鬥機是重中之重，因為伊朗空軍的狀況堪憂。

自蘇聯解體以來，伊朗就沒有獲得任何新型戰鬥機，現有的空軍戰力是由美製F-4D/E和F-5E戰鬥機、蘇聯製造的米格-29戰鬥機以及中國製造的J-7戰鬥機構成，另外還有波斯灣戰爭期間獲得的幻影F1戰鬥機和蘇-22戰鬥機，以及伊朗目前在兩個作戰中隊部署的F-14A重型戰鬥機。

上世紀末，伊朗曾試圖從俄羅斯購買先進戰鬥機，擴充先前從蘇聯購買的米格-29和蘇-24戰鬥機機隊，但俄羅斯在西方壓力下，並未提供伊朗提供這些武器。隨著俄羅斯與西方國家關係惡化，有可能願意提供伊朗包括中階甚至是高階型號的戰鬥機。

至於伊朗可能會對哪幾款中俄製造的戰鬥機感興趣，《Military Watch Magazine》一共列出五架：

一）MiG-35（米格-35）

機配備AESE相控陣雷達、先進的電子戰系統、矢量發動機以及R-37M超音速空對空導彈。由於這架戰鬥機是基於米格-29設計，因此日常維護上會減少伊的後勤負擔。

分析認為，米格-35對於伊朗的主要吸引力在於較低的購買和運營成本，也就是說，伊朗能夠在不進行長期大規模投資的情況下，通過添購米格-35戰鬥機，對現有的戰鬥機中隊進行現代化換裝改造。

二）SU-30SM（蘇-30SM）

伊朗一直對蘇-30系列戰鬥機很有興趣，這款雙座重型戰鬥機基於蘇-27戰鬥機打造。報導引述伊朗國防部消息人士，指出前伊朗國防部長達赫甘五年前訪問俄羅斯時，便曾提出購買蘇-30戰鬥機。

分析認為，這款戰鬥機可能是伊朗向中東其他地區投射力量的最理想選擇，能輕鬆擊敗沙烏地阿拉伯和以色列的多數戰鬥機以及美國海軍的F/A-18E戰鬥機。此外，它還能攜帶先進的防區外導彈，用於執行反艦和對地精確打擊任務。只不過，昂貴的後勤成本可能會讓伊朗卻步。

▲▼巴基斯坦空軍的JF-17「梟龍」戰機疑似掛上中國國產中遠程空空導彈PL-15（霹靂-15）進行測試。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲巴基斯坦空軍的JF-17「梟龍」戰機。（圖／翻攝自新浪軍事）


三）JF-17

中國和巴基斯坦聯合研制的JF-17 Block2戰鬥機，因為價格較低，對於伊朗也是不錯的選擇，可用來替換伊朗的J-7、F-5和F-4等低成本戰鬥機。尤其JF-17主動雷達制導的空空導彈能力，對伊朗也有很大的吸引力。


然而，相比Block2，新一代的Block3對伊朗可能更合適，安裝性能更強的AESE雷達、更先進的發動機，還有可能裝備PL-15空空導彈。儘管尚未服役，但以JF-17項目的推進速度推算，一旦伊朗訂購，或許2025年前就能交付伊朗。

四）J-10C（殲-10C）

中國的殲-10C型戰鬥機海外版（殲-10CE），是中國目前最先進的外銷戰鬥機。具有隱形性能的殲-10C可視為米格-35的直接競爭對手，兩者相比，殲-10C機動性稍弱，空空作戰時，殲-10C所搭載的PL-15導彈射程也比R-37M要短。

分析指出，中國下重本研發遠程空空導彈，或許不久將來就會推出新型號導彈，性能超過R-37。屆時殲-10C的戰鬥性能，便能與以色列和沙國的F-15重型戰鬥機、美國的「超級大黃蜂」戰鬥機車拼。

▲中國的殲-10C戰機出廠試飛。（圖／翻攝自新浪）

▲殲-10C戰機。（圖／翻攝自新浪）

五）SU-57（蘇-57）

作為俄羅斯的外銷版本戰鬥機，蘇-57去年首度在莫斯科航展上公開展示，它是目前可出口的最高階非西方戰鬥機。據估算，購買24架蘇-57戰鬥機總價為28億美元，遠高於購買同等數量的蘇-35（20億美元）和蘇-30SM（15.6億）美元的成本。

由於價格昂貴，分析伊朗若最終選擇購買蘇-57，數量可能會非常少，然而，蘇-57的「性價比」很高，因為從同地區的對手來看，僅有美國部署在中東的F-22戰鬥機部隊有威脅，蘇-57面對其他對手都存在優勢。

不過，報導也指出，目前仍無法確定俄羅斯是否願意將蘇-57銷售給伊朗，因為背後會引起連鎖反應，像是刺激美國提高在該地區的軍事部署，甚至導致西方國以及以色列對俄羅斯施加更多壓力。

▲▼俄羅斯SU-57在敘利亞進行飛行演練。（圖／路透社）

▲俄羅斯SU-57。（圖／路透社）

ET快訊
HBL／王玥媞轟40分狂勝北一！　淡商隊史第10冠到手
1萬5入手全新iPhone！一開機「小助理揮手歡迎」傻爆眼
補償首例！院內感染「護理師、清潔人員」都可領35萬補助
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

武器禁運規定10月到期　美媒列伊朗戰機採購TOP 5

南韓「生化特種部隊」進大邱防疫！　國防部長也親入視察

美國馬里蘭州1陸戰隊官兵確診　曾因公務前往海外出差

兩岸開打是否協防台灣　美國前駐華大使：到時候才會做決定

美首例本土現役軍人染疫！　國防部證實「隸屬海軍陸戰隊」：住院治療中

駐義大利美國水兵確診　病毒攻陷那不勒斯威脅第六艦隊

強化陸海軍戰力　普丁：俄軍將全面配備激光武器和高超音速系統

疫情波及F-35產線　三菱重工「組裝檢驗線」停工一周

指針擺動槍法象徵國軍茁壯　三軍儀隊競賽空軍奪冠

迅速判斷戰場環境　狙擊隊獨立作戰精準射擊

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

風暴式嗑95盎司牛排切到手痠　大胃王30分鐘完食爽拿2000！

暖心哥蹲地陪妹練棒球遭無心狠K 掩面不喊痛「耐心陪打」萌翻網友

Sam Lin「做過最有意義的影片」　兩個小時揪齊14位藝人一起《手牽手》

劉在錫脫褲開腿「下半身上下抖動」　光洙看都不想看！HAHA人工馬賽克淨化

芋泥控必吃！台北四大芋頭美食 芋泥肉鬆吐司、Q彈芋圓蔗片冰

武器禁運規定10月到期　美媒列伊朗戰機採購TOP 5

南韓「生化特種部隊」進大邱防疫！　國防部長也親入視察

美國馬里蘭州1陸戰隊官兵確診　曾因公務前往海外出差

兩岸開打是否協防台灣　美國前駐華大使：到時候才會做決定

美首例本土現役軍人染疫！　國防部證實「隸屬海軍陸戰隊」：住院治療中

駐義大利美國水兵確診　病毒攻陷那不勒斯威脅第六艦隊

強化陸海軍戰力　普丁：俄軍將全面配備激光武器和高超音速系統

疫情波及F-35產線　三菱重工「組裝檢驗線」停工一周

指針擺動槍法象徵國軍茁壯　三軍儀隊競賽空軍奪冠

迅速判斷戰場環境　狙擊隊獨立作戰精準射擊

台東19歲騎士49-1縣道自摔　當場無生命跡象搶救中

用心贏大陸超有錢劇組！《天橋上》超狂中華商場實景…導演吐實：搞死自己

帶腳踏車上公車不折疊和司機吵起來　高雄男三字經嗆警下場慘

兄弟戲拍到尷尬癌！導演無預警要求「抓鳥」涂善存嚇壞

BenQ推出「影音娛樂護眼螢幕」　獨家類瞳孔技術、音響級2.1聲道喇叭

HBL／王玥媞轟40分狂勝北一！　淡商隊史第10冠到手

不管有沒有習近平賀電　江啟臣：不會影響改革腳步

台東南迴公路「5車對撞」！目擊女30秒喊5次「天哪」...網又歪樓了

蔡英文推特追蹤破80萬　鄭文燦、賴清德也搶跟進啟用帳號

SBL／台銀雙老合體再等等　陳順詳9日有望回歸本季首戰

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

軍武熱門新聞

日廠F-35戰機「組裝檢驗線」停工一周

俄軍將配備激光武器和高超音速武器

美國是否協防台灣　芮效儉分析

美國證實　首例本土現役軍人染疫

三軍儀隊團體競賽空軍奪冠

駐義大利的美國水兵首例確診　

韓國防部派「生化特種部隊」進大邱防疫！

狙擊隊獨立作戰精準射擊

美國馬里蘭州 1陸戰隊官兵確診

日研發P-1巡邏機增程反艦飛彈　嚇阻解放軍

日本首艘鋰電艦服役　官兵戴口罩出席

中科院研發2.75吋火箭彈　曾誤傷7旬翁

美媒列伊朗戰機採購TOP 5

更多熱門

相關新聞

韓國防部派「生化特種部隊」進大邱防疫！

韓國防部派「生化特種部隊」進大邱防疫！

新冠肺炎疫情衝擊韓國，加上新天地教會，韓國也成為全球第二大疫區。韓國當局在本月5日派出了國防部直屬部隊「國軍生化防護司令部」進到疫情最嚴重地大邱展開防疫工作。據悉，「國軍生化防護司令部」是韓國國防部其中一支直屬的特種部隊，原本是為了要應對有大規模傷害性武器而成立。

美國馬里蘭州 1陸戰隊官兵確診

美國馬里蘭州 1陸戰隊官兵確診

美國證實　首例本土現役軍人染疫

美國證實　首例本土現役軍人染疫

駐義大利的美國水兵首例確診　

駐義大利的美國水兵首例確診　

新冠肺炎染94國　義政黨領袖確診

新冠肺炎染94國　義政黨領袖確診

關鍵字：

國際軍武聯合國伊朗武器禁運米格-35蘇-30SMJF-17殲-10C蘇-57

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

泰國代表酸爆譚德塞　WHO影片曝

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

一隻阿圓隔離結束痛哭道歉！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

游否希退出在不瘋狂！砸20萬開新工作室

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

TOYOTA暴力小鴨GR Yaris售價出爐

德國工作中　台醫師：台醫療世界第1是笑話

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

更多

最夯影音

更多
超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩
超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面