武器禁運規定10月到期　美媒列伊朗戰機採購TOP 5

▲美媒列出伊朗採購中俄戰機五大選擇，米格-35戰機為其中之一。（圖／翻攝自米格飛機製造集團官網）

記者曾俊豪／綜合報導

聯合國對伊朗武器禁運的規定將在今年10月18日到期，在此之後，伊朗將可從國外採購先進武器設備。對此，美國媒體近日列出伊朗最可能採購的五款中俄戰機，分別是米格-35、蘇-30SM、JF-17、殲-10C與蘇-57。

美媒《Military Watch Magazine》5日報導，聯合國安理會第2231號決議規定，限制向伊朗供應武器和軍事裝備，期限將在今年10月到期。在採購武器的大門敞開後，伊朗將能彌補自身不足的武力，其中，先進的戰鬥機是重中之重，因為伊朗空軍的狀況堪憂。

自蘇聯解體以來，伊朗就沒有獲得任何新型戰鬥機，現有的空軍戰力是由美製F-4D/E和F-5E戰鬥機、蘇聯製造的米格-29戰鬥機以及中國製造的J-7戰鬥機構成，另外還有波斯灣戰爭期間獲得的幻影F1戰鬥機和蘇-22戰鬥機，以及伊朗目前在兩個作戰中隊部署的F-14A重型戰鬥機。

上世紀末，伊朗曾試圖從俄羅斯購買先進戰鬥機，擴充先前從蘇聯購買的米格-29和蘇-24戰鬥機機隊，但俄羅斯在西方壓力下，並未提供伊朗提供這些武器。隨著俄羅斯與西方國家關係惡化，有可能願意提供伊朗包括中階甚至是高階型號的戰鬥機。

至於伊朗可能會對哪幾款中俄製造的戰鬥機感興趣，《Military Watch Magazine》一共列出五架：

一）MiG-35（米格-35）

機配備AESE相控陣雷達、先進的電子戰系統、矢量發動機以及R-37M超音速空對空導彈。由於這架戰鬥機是基於米格-29設計，因此日常維護上會減少伊的後勤負擔。

分析認為，米格-35對於伊朗的主要吸引力在於較低的購買和運營成本，也就是說，伊朗能夠在不進行長期大規模投資的情況下，通過添購米格-35戰鬥機，對現有的戰鬥機中隊進行現代化換裝改造。

二）SU-30SM（蘇-30SM）

伊朗一直對蘇-30系列戰鬥機很有興趣，這款雙座重型戰鬥機基於蘇-27戰鬥機打造。報導引述伊朗國防部消息人士，指出前伊朗國防部長達赫甘五年前訪問俄羅斯時，便曾提出購買蘇-30戰鬥機。

分析認為，這款戰鬥機可能是伊朗向中東其他地區投射力量的最理想選擇，能輕鬆擊敗沙烏地阿拉伯和以色列的多數戰鬥機以及美國海軍的F/A-18E戰鬥機。此外，它還能攜帶先進的防區外導彈，用於執行反艦和對地精確打擊任務。只不過，昂貴的後勤成本可能會讓伊朗卻步。

▲巴基斯坦空軍的JF-17「梟龍」戰機。（圖／翻攝自新浪軍事）



三）JF-17

中國和巴基斯坦聯合研制的JF-17 Block2戰鬥機，因為價格較低，對於伊朗也是不錯的選擇，可用來替換伊朗的J-7、F-5和F-4等低成本戰鬥機。尤其JF-17主動雷達制導的空空導彈能力，對伊朗也有很大的吸引力。



然而，相比Block2，新一代的Block3對伊朗可能更合適，安裝性能更強的AESE雷達、更先進的發動機，還有可能裝備PL-15空空導彈。儘管尚未服役，但以JF-17項目的推進速度推算，一旦伊朗訂購，或許2025年前就能交付伊朗。

四）J-10C（殲-10C）

中國的殲-10C型戰鬥機海外版（殲-10CE），是中國目前最先進的外銷戰鬥機。具有隱形性能的殲-10C可視為米格-35的直接競爭對手，兩者相比，殲-10C機動性稍弱，空空作戰時，殲-10C所搭載的PL-15導彈射程也比R-37M要短。

分析指出，中國下重本研發遠程空空導彈，或許不久將來就會推出新型號導彈，性能超過R-37。屆時殲-10C的戰鬥性能，便能與以色列和沙國的F-15重型戰鬥機、美國的「超級大黃蜂」戰鬥機車拼。

▲殲-10C戰機。（圖／翻攝自新浪）

五）SU-57（蘇-57）

作為俄羅斯的外銷版本戰鬥機，蘇-57去年首度在莫斯科航展上公開展示，它是目前可出口的最高階非西方戰鬥機。據估算，購買24架蘇-57戰鬥機總價為28億美元，遠高於購買同等數量的蘇-35（20億美元）和蘇-30SM（15.6億）美元的成本。

由於價格昂貴，分析伊朗若最終選擇購買蘇-57，數量可能會非常少，然而，蘇-57的「性價比」很高，因為從同地區的對手來看，僅有美國部署在中東的F-22戰鬥機部隊有威脅，蘇-57面對其他對手都存在優勢。

不過，報導也指出，目前仍無法確定俄羅斯是否願意將蘇-57銷售給伊朗，因為背後會引起連鎖反應，像是刺激美國提高在該地區的軍事部署，甚至導致西方國以及以色列對俄羅斯施加更多壓力。

▲俄羅斯SU-57。（圖／路透社）