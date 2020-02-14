對F-16保持40公里不可逃逸區　殲-11B首加入繞台掛上霹靂-12





▲解放軍空軍再次組織轟-6K編隊進行繞台任務，殲-11B/BS首次擔任護航戰鬥機。（圖／翻攝自空軍發布）

軍武中心／綜合報導

即便新冠病毒（COVLD-19）疫情蔓延，大陸仍不忘對台灣施加軍事壓力，連續在本月9日、10日組織轟-6K編隊進行繞台遠航任務。從解放軍空軍公布的照片來看，此次訓練是由殲-11B/BS首次擔任護航戰鬥機，兩款戰機也同時掛載PL-12（霹靂-12）主動雷達制導空空導彈，陸媒聲稱，該型導彈能對F-16保持40公里左右的不可逃逸區。

公開資料顯示，轟-6K自進行遠航訓練和繞台任務以來，執行護航任務大多是由俄製戰鬥機擔綱，包含蘇-30MKK戰鬥轟炸機以及2018年5月首次加入繞台引發轟動的蘇-35。據了解，蘇-35憑著其裝備的「雪豹-E」（Irbis-E）厘米波無源相控陣雷達可達到±120度的雷達視野，可做到繞台全程始終監視台灣空域。

▼中國空軍蘇-35戰機護航轟-6K轟炸機。（圖／中國空軍網）

解放軍此次繞台第一次陣容加入了殲-11B，配備有大功徑脈沖多普勒雷達，探測距離遠、抗干擾能力強，同樣也被視為非常適合擔任護航任務。大陸知名軍事博主「小飛豬的防務觀察」指出，過去護航不見其蹤影，可能與部署地點有關，中國空軍蘇-27SK、蘇-30MKK、蘇-35部署地點多在南方，而殲-11B則多在北方，如此一來執行轟-6K護航任務時，就近派遣蘇-27SK、蘇-30MKK顯然更加方便。如今考慮到鍛煉更多部隊，便決定讓殲-11B南下，執行轟-6K護航任務。

殲-11B為瀋陽飛機集團所生產，《央視》曾公開報導，殲-11B最大起飛重量可以達到30噸左右，可以說是一架名副其實的「空中巨鷹」。而走近戰機第一個映入眼簾的就是它巨大的機頭，黑色部分是它的雷達罩，裡面裝了一台高性能的雷達，可以在幾百公里之外就發現目標。機頭上面的玻璃球狀裝置是光電雷達，可在機頭雷達不開機的情況下，用光學和紅外的方式，發現目標跟蹤目標，打擊目標。

值得注意的是，此次護航的殲-11B/BS皆掛載PL-12主動雷達制導空空導彈，藉以展現強大作戰能力。資料顯示，霹靂-12採取兩段四片三角翼的正常布局，全長3.85公尺、彈重160公斤，最大發射距離70公里，最大速度4馬赫。該導彈採取主動知道雷達導引頭和雙向數據鏈，能對F-16保持40公里左右的不可逃逸區，作戰性能與美軍AIM-120-C7相仿。2004年的定型前打靶試驗中，霹靂-12取得12發12中優異成績，2005年底更在雙目標攻擊試驗中雙發齊中，凸顯其整體性能。

▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）