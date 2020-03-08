不管有沒有習近平賀電　江啟臣：不會影響改革腳步

▲江啟臣表示，不管有沒有收到大陸賀電，不會影響改革腳步。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨新任主席江啟臣應大甲鎮瀾宮董事長顏清標之邀，8日下午率領30多名現任卸任立委到鎮瀾宮參拜，被問到至今還沒有收到中國國家主席習近平的賀電，江說，不會影響改革腳步，而未來將重建國際夥伴關係，建立溝通管道，重拾國際話語權。

▲江啟臣率現任、卸任30多名立委參拜。

江啟臣下午4點帶著黨內30多名現任、卸任立委到大甲鎮瀾宮參拜，他不但祝現場女立委婦女節快樂，也祝媽祖婦女節快樂，上香時也祈求慈悲的媽祖能保佑台灣甚至全世界平安，疫情早點遠離。

▲江啟臣和立委參拜完合影。

被問到至今還沒有收到大陸的賀電，會不會影響兩岸關係？江啟臣說，來自各界的賀電都表示感謝，不管賀電如何，都不會影響改革腳步，未來他的重心，將是在1年2個月時間內，在最短時間重新找回民眾對國民黨信任，才是最重要的目標。

至於上任後是否有訪美安排，以及未來美中台三邊關係？江說，目前疫情還沒有緩和跡象，而且全世界都在抗疫，目前也不宜出訪打擾人家，現在還是以防疫最優先，彼此可討論該如何合作，等疫情結束再考慮訪美事宜。

江說，美中台三邊關係需要的是健康的平衡，兩岸的和平、美台的關係密切，兩者並非零和，並不違背，親美、和中、友日，一直是國民黨的兩岸和國際政策，上任後如何重建與這些主要國際夥伴的關係，以及兩岸的和平關係是努力目標。

他也不諱言的說，過去這幾年，國民黨對美關係一直缺乏溝通管道，甚至在華府也沒有辦公室，許多議題立場都沒有適度作國際說明，導致被國際誤解，國際話語權淪為單方面的解釋，因此他將在最短時間內建立溝通管道，不能讓類似問題再發生。

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