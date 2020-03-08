蔡英文推特追蹤破80萬　鄭文燦、賴清德也搶跟進啟用帳號

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日公布推特帳號突破80萬人追蹤，她也放上推廣台灣的照片錦集，詢問大家最愛台灣哪些地方，得到各國網友熱烈的迴響。她表示，未來會持續透過各種管道與平台，把台灣的美麗帶到世界去。

蔡英文的推特帳號，從2017年1月15日開始啟，使用至今超過80萬人次追蹤。追蹤者遍及世界各地，其中以「日本」為推特中最多的海外用戶，而且日本網友的互動也是最踴躍。

蔡英文過去就曾透過推特發文關心日本的時事，引起日本網友討論。針對日本天皇即位的推文按讚數更高達11.9萬，此外蔡英文也曾透過推特與日本安倍首相互動。

在武漢肺炎爆發後，蔡英文多次透過推特宣傳台灣參與WHO的重要性，並透過英文影片分享台灣第一線的防疫經驗與成效，受到各國網友廣大回響並且幫推分享，紛紛表示台灣是全球的防疫典範國家，希望自己的政府跟台灣一樣好。

總統幕僚表示，去年中國外交官員紛紛啟用推特，許多中國駐外人員更開始追蹤蔡英文，顯然對岸從中觀察到數位外交的重要性。「推特外交（Twiplomacy）」更成為社群上討論的關鍵字，推特已成為各國政要喜愛使用的訊息發送平台，不只用來發送政治訊息、與國內民眾互動，更成為與各國領袖互動的重要管道。

至於台灣政壇，也有許多政治人物開始跟進，包括桃園市長鄭文燦，以及準副總統賴清德皆在本週美國AIT主席莫健來訪時，啟用推特帳號。

另外，政府官員如行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁，也都透過推特成功宣傳國家政策。至於相關的行政部會也紛紛啟用，包括衛福部及疾管署透過推特即時更新疫情最新狀態，外交部也透過推特對國際發聲，吳釗燮部長以「J.W」為筆名的個人推特內容，更在外交圈創造話題。

▼總統蔡英文推特帳號突破80萬追蹤。（圖／蔡英文推特）

