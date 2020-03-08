「誤入武漢列車遭隔離 」 男子只帶一條內褲...求生存當醫院清潔工

▲ 東北小夥誤入武漢列車被滯留，求生存自告奮勇去醫院當清潔工。（圖／翻攝 微信筆尖下吃貨）

記者任以芳／綜合報導

生存能力實在太強！東北一名小夥子名叫大連，因為坐高鐵誤入武漢，知道短時間內無法再回老家，他靈機一動，自告奮勇到醫院做臨時清潔工，日賺500元。他告訴記者，「這麼冒險的決定，只是不想露宿街頭，實在太慘。」

根據大陸媒體報導，28歲的大連2月12日本想去湖南長沙談工作，經過湖北武漢的一列高鐵，誤入外地回武漢人士專門車廂，在武漢下了站。悲慘的是，大連帶的是簡單行李，他想都沒想到，親手把自己送進隔離疫區，只好隱瞞父母滯留在長沙。他說，「我就一個背包，襪子兩雙，內褲一條，鞋都沒多帶，後來醫療隊給我送了一雙。」

▲▼不想露宿街頭，東北小夥去醫院當清潔工，日薪500元人民幣。（圖／翻攝 今日頭條）

到了武漢，到處封閉沒地方住，大連腦筋動得快，當天就打電話到武漢第一醫院「隔離病區」，應徵打掃衛生的工作。第一晚在武漢第一醫院地下室車庫休息，他被安排到保安室，有一張桌子，找來一張折疊床，解決問題。日薪500元，換算大約2千多台幣，大連莫名其妙成了抗疫一線的新成員。

每天工作內容，在隔離區打掃清潔，清理病患生活垃圾，還有拖地，衛生消毒。擔心被感染，醫院每天給大連提供三套防護服，他說，「我不常戴口罩。來醫院天天有N95，外科口罩，戴著悶，現在挺好的，身體也很健康。」

▲ 東北小夥苦中作樂的超強生存能力，被醫護人員稱為武漢抗疫神劇情。（圖／翻攝 微信筆尖下吃貨）

大連的故事，被醫護稱為武漢抗疫神劇情，還成了武漢第一醫院的紅人。他一天工作12個小時，從早上7點到晚上10點，兩次休息共3小時，三次穿防護服進艙，不能喝水不能上廁所，他自稱是武漢第一醫院的「憋尿小王子」。有人誇他，生存能力實在太強大，符合東北人的特點。大連說，「我是這麼感覺的，就是不想讓自己流落街頭，太慘了。」等待武漢解封那天，大連表示就跟老家的醫療隊一起走，或自己想辦法，苦中作樂，跟著武漢人一起拚這次疫情。