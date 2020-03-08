隔離酒店「2秒」瞬間倒塌！　倖存者哽咽「終於出來了！」

▲大陸泉州隔離酒店倒塌，一共有70人受困。（圖／翻攝 新京報）

記者任以芳／綜合報導

大陸泉州鯉城區一間欣佳酒店7日發生倒塌意外，經過一夜搶救，受困的70名住客，一半以上被救出來。這次救援任務比起以往更困難，因為倒塌酒店是當地兩個新冠肺炎醫學觀察點之一，人員必須穿防護衣救援。活著被救的人也哽咽的說「終於出來了！」

大樓瞬間倒塌「只有兩秒」

根據新京報的報導，泉州欣佳酒店大樓坍塌時間是7日19時17分56秒，坍塌全過程僅用兩秒，現場煙塵彌漫。倒塌前周邊沒有任何異常，酒店倒塌瞬間，樓房內的電燈還處於亮燈狀態，燈光跟著熄滅，街道過往車輛加速躲避，還好沒有波及附近加油站，引發爆炸。

根據目擊者指出，事發當天到泉州出差，晚上7時許，把車子停在酒店斜對面的馬路邊接電話。「我掛斷電話後，剛發動車子，聽見很大聲響，緊接著玻璃碎裂，樓體是底層先粉碎，上層建築再跟著倒塌下來的，整個過程持續30秒有。」淡定的目擊者表示，以為是正常建築物爆破，不清楚為何會在晚間執行工程，回家後才發現新聞報導，自己差點跟死神擦肩而過。

▲大陸泉州隔離酒店倒塌，救援人員非常容易感染，全副武裝救援。（圖／翻攝 新京報）

酒店是泉州當地兩個新冠肺炎醫學觀察點之一，泉州萬翔微創醫院也證實，裡面還有值班的醫護人員，生死未卜。再者救難人員執行任務，也要非常小心，要穿上防護服，還要對現場進行消殺工作。救難員施救過程中體力消耗非常高，如果有攜帶病毒的人員，救援人員非常容易感染，所以每個人員戴頭盔、護目鏡、口罩，手套等進行救援。目前上百名救援人員與時間賽跑，搭配搜救犬一起尋找受困民眾。

▲事故現場有多輛汽車被坍塌的建築材料推擠，車頭或車尾直接掛在樹上。（圖／翻攝 新京報）

倒塌的酒店也有如一塊破碎的豆腐，從空中鳥瞰周圍拉起警戒線，像是成一片廢墟，大量建築鋼材裸露在外。事故現場有多輛汽車受到不同程度損傷，被坍塌的建築材料推擠，車頭或車尾直接掛在樹上。

▲大陸泉州隔離酒店倒塌,70人受困。（圖／福建消防曾德猛提供）

倖存者哽咽「終於出來了！」

坍塌事故的酒店，於2018年6月開業，酒店擁有多種類型客房共計80間，有許多隔離家庭被困在裡面，其中有不少孩童。救難人員冒險救出一名嬰兒被救出，另外還有3歲幼童和父母也被救出，哽咽的說，「終於出來了！」還有被困者家屬現場哭喊，家人從湖北探親返回後，被隔離在該酒店，目前兒子已被救出，妻子和兄長仍無音訊。

據了解，當時受困人員一共有70人，目前有一半人員被救出，事故發生後，當地緊急出動吊車、起重機、挖土機等應急救援車輛36部、消防車輛67部、救護車15部，現場消防、醫務共700多人，投入救援。