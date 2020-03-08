嘉義市18商家婦女節推專屬優惠　3/8至4/30限定

▲黃敏惠化身「秘密客」帶大家尋找療癒甜點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

婦女節當天，嘉義市長黃敏惠化身「秘密客」帶大家尋找療癒甜點，希望女性朋友們可以多愛自己一點！

國際婦女節是在每年的3月8日，為慶祝婦女在經濟、政治和社會等領域做出的重要貢獻和取得的巨大成就而設立的節日。嘉義市長黃敏惠於Mimico Café秘密客咖啡館與品牌總監Miva鄧竹伶共同拍攝婦女節慶祝影片。在這專屬女性朋友的特別日子，祝福大家《women（我們)幸福快樂》。

▲店家甜點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

Miva表示在25歲那年實踐夢想，回嘉開了秘密客咖啡館，創業路上堅持自己喜歡做的事，將苦化作成長養分，苦盡甘來，展現秘密客精神「默默學習、默默努力、默默分享、默默欣賞」。

黃敏惠分享自己25歲時夢想當位好老師，得天下英才而教之，讓每個孩子展現他的能量，展現出女性務實的態度；黃敏惠市長也提到，為了捍衛心中的價值與信念，除了溫柔，也要堅強，如同勇媽精神，是所有婦女堅毅與勇敢的形象，也鼓勵女性朋友勇於築夢踏實，展現自己的魅力。

▲婦幼同歡慶嘉義優惠店家 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為了慶祝婦女節，黃敏惠特別邀請嘉義商家共同響應，推出『婦幼專屬限時優惠』。參與的店家特別於活動期間(3月8日至4月30日)推出指定商品的限定優惠，共有18間店家熱情響應，就是要讓嘉義市在溫暖的三、四月份，上街消費暢享專屬優惠，大家都要幸福甜蜜蜜！更多店家專屬優惠及臉書連結請洽『嘉義市工商發展投資策進會』臉書粉絲專頁。

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