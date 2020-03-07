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開業1年塌了埋70人！泉州欣佳酒店是「密切接觸隔離點」　34人被揹出血濺全身

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▲▼開業1年塌了！泉州欣佳酒店是「密切接觸隔離點」　34人被揹出血濺全身。（圖／翻攝微博）

▲開業1年塌了！泉州欣佳酒店是「密切接觸隔離點」。（圖／翻攝應急管理部） 

記者許力方／綜合報導

福建泉州市政府獲報，7日晚間7時15分，鯉城區欣佳酒店發生坍塌事故，約70人受困，泉州市整府統計，截至晚間9時50分，消防救援人員已救出34人。人民日報指出，欣佳酒店為密切接觸者隔離酒店，目前消防已調派3支重型地震救援隊趕赴現場增援。

據悉，坍塌的欣佳快捷酒店，2018年6月開業，酒店內擁有多種類型客房，共計80間，新冠肺炎疫情爆發後，被泉州市鯉城區改造為區級醫學觀察點，用來隔離觀察密切接觸者，為官方指定的隔離地點。

▲▼開業1年塌了！泉州欣佳酒店是「密切接觸隔離點」　34人被揹出血濺全身。（圖／翻攝微博）

▲▼開業1年塌了！泉州欣佳酒店是「密切接觸隔離點」　34人被揹出血濺全身。（圖／翻攝微博）

▲▼開業1年塌了！泉州欣佳酒店是「密切接觸隔離點」　34人被揹出血濺全身。（圖／翻攝微博）

▲▼開業1年塌了！泉州欣佳酒店是「密切接觸隔離點」　34人被揹出血濺全身。（圖／翻攝微博）

▲▼開業1年塌了！泉州欣佳酒店是「密切接觸隔離點」　34人被揹出血濺全身。（圖／翻攝微博）

▲地震救援隊到場！欣佳酒店救出34人血濺全身。（圖／翻攝微博）

一名陳姓女子受訪時說，2月25日妹妹從湖北探親回家後，救被隔離在欣佳酒店，「我妹妹家3人都在坍塌的酒店裡，現在電話已經聯繫不上了！」她說，欣佳酒店共有5層樓，聽說很多人都在那裡隔離。

救難隊員漏夜搜救，陸續曝光不少現場畫面，酒店目前已經幾乎碎成塊狀，救難人員從瓦礫堆中不對找尋受困者，其中大多數衣衫不整、身上血跡斑斑，還有人裸著半身被揹出現場，傳出還有一名年輕女子也被發現遭埋壓在房屋殘骸中，面露痛苦，消防一邊鼓勵她「美女，心態保持好！」

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