看不到辣妹熱舞！南京清明防疫推「網上祭祖」...工作人員一次代掃

▲擔心疫情二次爆發，大陸南京市禁止清明節集體掃墓人潮。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，為了避免二次人員移動的大規模感染，南京市委宣傳部率先發布最新政策，將暫停清明祭掃活動。包含民眾請辣妹跳舞，犒賞祖先的特有清明活動，也一律禁止。

▲大陸清明節有民眾請辣妹跳舞，祭拜祖先，南京市一律禁止。（圖／翻攝 秒拍）

配合大陸國務院防疫防控要求，有效遏制疫情的擴散，南京市政府發出2020年度清明祭掃服務管理的事項通告。全市所有公墓、骨灰堂等殯葬服務機構，繼續暫停市民現場祭掃活動，暫停組織公祭、江祭、骨灰撒散群體性活動，恢復時間另行通知。

考量掃墓是中國人傳統，無法祭祖，可能引起部分年長者憂心，南京政府特地開放以公墓、骨灰堂為單位，交由工作人員代為「一次集體祭掃」。針對年輕族群補份，掃墓還結合科技，開通網上祭掃通道，民眾20日開始可以登錄相關平台，「免費線上祭祖」。

▲大陸清明周邊產品，景氣全受到疫情衝擊。（圖／翻攝 中新網）

掃墓周邊商品業者也將受到巨大衝擊，每年一些大型公墓附近，攤商形成「十里冥街」奇景，光是一個小販每年單靠清明前後的幾天生意，可以吃上一整年。製作紙紮祭品的業者，生意更是做很大，之前常常代客訂製，豪宅、豪車、名牌包、3C產品、還有紙二奶等誇張祭品，今年訂單量至少萎縮一半。

另外，不少民眾趁清明祭祖的小長假去玩樂，掃墓人潮大約有一億多人次，帶動約台幣1936億元的旅遊收入。往年不少旅行社趁機推出千元檔次、三至四天的清明登山遊，吸引消費者。但受到疫情影響，外界推測，就算到十一黃金長假期間，預估還是無法開展國內旅遊，大陸內需景氣寒冬將持續一整年。

