3名NSO團員在東吳音樂系兼任　自主管理14天停課至3/13

▲東吳大學。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

58歲澳洲籍音樂家2月底至台北國家音樂廳演出，返國後確診新冠肺炎（COVID-19），導致許多團員都被要求居家隔離。東吳大學指出，經查證該校有3名NSO團員，開學至今均未到校上課，並經指揮中心要求，需自主管理14天至3月13日。

東吳大學說明，3月5日防疫中心召開緊急記者會，公告有關澳籍中提琴作曲家確診案件，經校內查證，需隔離名單中有3名團員在該校音樂學系兼任，同時並已確認此三位兼任老師，開學至今均未到校上課。

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▲58歲澳洲籍音樂家2月底至台北國家音樂廳演出，返國後確診新冠肺炎。（圖／記者屠惠剛攝）

東吳大學音樂系在3月6日發布緊急公告，要求全系學生依狀況填寫「東吳大學音樂學系預防嚴重特殊傳染性肺炎防疫調查表」google表單，了解全系學生，表單包括，有無在2/22-3/5與相關兼任老師上課或有所接觸？有無在2/22-3/5進入國家音樂廳或國家演奏廳？等問題。截至目前為止計有233位完成填表工作。

東吳大學音樂系同時也在3月6日發布停課公告，凡系上有接觸史的相關人員，即日起至3月13日止，需要自主管理，該等老師均採停課處理，日後再進行相關補課。