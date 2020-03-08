歐洲疫情遲早炸開！「不愛戴口罩」成漏洞…醫曝4主因：沒有地方比台灣安全

▲歐洲對於疫情警覺性低。（示意圖／路透）



記者黃可昀／綜合報導

中央疫情指揮中心陳時中指出，歐洲新冠肺炎確診例不斷上升，很快就會超越亞洲。醫學粉專「MedPartner 美的好朋友」也表示，這個結果並不意外，歐洲疫情炸開很可能是早晚的事，可以歸咎於4大原因，包括歐洲文化不習慣戴口罩、難民行蹤難掌握等等。

「MedPartner 美的好朋友」7日PO文指出，比利時6日在一天內新增59人確診，隔壁的德國和法國疫情也加速惡化，「加上比利時人也喜歡去疫情流行的南法，像是義大利旅行，疫情炸開就變成早晚的事。」粉專列出以下4大歐洲防疫困難點：

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1、各國往來十分方便

歐陸之間的火車與廉航都很發達，可以將整個歐洲視為一個體系，所以病毒很容易被帶到周邊國家，不知不覺在各國間擴散。

2、歐洲人不愛戴口罩

對歐洲人來說，戴口罩是一件很突兀的事，甚至會引來歧視、側目，很像是生重病的人才需要戴口罩。先前義大利議員馬特奧達索戴口罩進入國會，就遭到眾人譏笑，讓他氣得摔麥克風痛批，「我去過3個疫區」、「我戴口罩是在保護你們，為了你們的安全！」

3、難民行蹤難掌握

政府很難得知與控管難民位置，他們下一步要去哪沒人知道，這也成為一項防疫漏洞，畢竟他們有可能在各國間移動，再把病毒帶到別的國家。

4、對亞裔的歧視

部分歐洲人現在看到亞洲面孔就很排斥，認為他們都來自中國，可能會將病毒帶到他們國土，先前戴口罩的亞洲人遭到毆打、辱罵的事件層出不窮，這也害很多亞洲人不敢戴口罩出門，導致防疫難度再上升。

文末也提到，這次疫情防疫表現最優秀的是新加坡和台灣，韓國在疫情大規模爆發後，也積極地想辦法並正視問題嚴重性，接下來一周歐洲、美洲跟澳洲的確診數可能會持續上升，「在這階段全世界已經快找不到比台灣安全的地方了」，我們能做的就是繼續保持警戒，戴好口罩與勤洗手。