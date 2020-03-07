週末好天氣！吳德榮：下週變天「乍暖還寒」濕冷　慎防劇烈變化

▲衛星雲圖。（圖／翻攝職中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(7)日臺灣東半部地區、北部山區及馬祖有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。明（８）日鋒面接近，臺灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。今、明兩天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(6日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，週末(7、8日)兩天鋒面在北部海面徘徊，台灣在其南方暖氣團內，天氣為多雲時晴，白天微熱早晚涼。台灣偶受中雲層影響，山區有小範圍零星飄小雨的機率，東半部迎東南風，亦有局部短暫降雨的機率，戶外活動、影響不大。

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今日氣溫：北部16至28度、中部16至29度、南部16至30度、東部14至29度。下週一(9日)鋒面北移，各地晴時多雲，白天微熱。

最新模式模擬顯示。下週二(10日)鋒面及冷空氣南下，中部以北有雨、南部亦有局部短暫雨的機率；北台轉「濕冷」，中部微冷、南部轉涼。下週三(11日)天氣好轉，清晨氣溫仍低；白天起冷空氣減弱，氣溫漸升。下週四、五(12、13日)晴朗穩定，白天微熱早晚涼。大約下週五晚或週六(14日)晨另一波鋒面及冷空氣南下，天氣再轉變。未來一週仍維持「乍暖還寒」的型態，應注意天氣劇烈的變化。