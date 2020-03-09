深夜變天夏轉冬！周二大雨熱區出爐降10度　吳德榮曝下波低溫：達強烈冷氣團

▲民眾周二外出記得攜帶雨具。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣！中央氣象局預報員官欣平表示，今天（9日）深夜鋒面接近加上東北季風增強，中部以北、東北部開始有降雨，周二全台都有降雨機率，是未來一周水氣最多的一天，其中中部以北、東北部和東部伴隨局部大雨。氣象專家吳德榮提醒，今暖如夏天，周二氣溫驟降冷如冬天；且周五強冷空氣南下，周六下半天至下周一晨，最新歐洲模式模擬這波冷空氣已有「強烈大陸冷氣團」的強度。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣和8日類似，各地高溫都可來到27度，大台北、中南部和台東可能接近30度，僅山區有零星短暫雨。

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官欣平提醒，深夜鋒面接近和東北季風增強，天氣開始轉變，中部以北、東北部轉為有雨；周二整天全台都有降雨機率，是未來一周水氣最多的一天，中部以北、東北部和東部有短暫陣雨或雷雨，且伴隨局部大雨，其他也有局部短暫陣雨或雷雨。

官欣平說，今台北市高溫估可到29、30度，周二降到20、21度，降幅滿可觀；中部今估30度，周二降到24、25度，降幅也有5度；南部估今30、31度，周二降到27、28度。他表示，這波東北季風最冷時間點落在周二晚間到周三清晨，未來一周北部低溫約15到18度，中南部約17到20度。

官欣平指出，周三水氣減少，僅東半部和西半部山區有雨；周四東北季風減弱，溫度回升；周五、周六、周日下一波東北季風影響，迎風面北部、東半部降雨比較明顯，中南部山區也有雨，中南部平地雲量也會增多。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面北移，暖氣團更增強，各地晴朗穩定，白天氣溫再升、暖熱如夏，東半部有局部短暫降雨的機率。



吳德榮說，周二鋒面及冷空氣南下，中部以北有雨，南部亦有局部短暫雨的機率，北台轉濕冷、中部微冷、南部轉涼；周三各地轉為晴朗的天氣，清晨氣溫降至最低，白天起冷空氣減弱，氣溫逐漸回升；周四至周五上午，另一波鋒面逐漸接近、水氣增多，在暖氣團內、氣溫續升，北台灣雲量增多有局部短暫陣雨的機率，其他地區仍為多雲時晴、白天微熱早晚涼。



吳德榮表示，周五下午起至周六鋒面通過，中部以北有雨、南部亦有局部短暫雨的機率，強冷空氣南下，各地氣溫驟降；周六下半天起至下周一晨，濕冷轉乾冷，各地早晚氣溫皆很低，最新模擬這波冷空氣已有強烈大陸冷氣團的強度，但模式會再調整，應持續觀察。

▼氣象局製作本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）