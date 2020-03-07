▲ 因應新冠肺炎！特殊體溫計管制出口，澎湖海巡嚴格執檢防外流。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／澎湖報導

因應新冠肺炎（COVlD-19）疫情未有減緩，澎湖縣政府已於2月27日提高至一級開設，財政部關務署即日起至3月31日止，管制體溫計出口政策，海巡署金馬澎分署第七岸巡隊同步加強澎湖地區，各漁港安檢所船筏進出港安檢率及岸際巡查勤務，以防範防疫物資不法輸出，確保國家防疫能量。

海巡第七岸巡隊日前，成功攔阻漁船超載7萬餘片口罩企圖出港，現階段配合財政部關務署宣布自3月4日起至3月31日止，已管制紅外線非接觸式額溫槍、接觸式額溫槍、耳溫槍、電子體溫及紅外線測體溫熱像儀等5種體溫計禁止出口，對此，第七岸巡隊已全面要求轄屬漁港安檢人員針對進出港船舶百分之百執檢，加強各艙間安全檢查。

▲ 海巡署金馬澎分署第七岸巡隊同步加強澎湖地區，各漁港安檢所船筏進出港安檢率及岸際巡查勤務。

海巡第七岸巡隊長王寶庭呼籲，民眾及漁民朋友，除配合中央單位各項防疫措施；相關資訊統由衛生福利部疾病管制署予以公告，民眾如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，切勿隨意散播及轉傳，以免觸法。

第七岸巡隊長王寶庭表示，為防範新型傳染性肺炎，以杜絕傳染病疫情蔓延，本隊各項勤務將秉持｢寧願多做、不可少做」、｢做好長期抗戰的準備」、｢以最嚴謹的態度面對疫情」及｢用最高標準執行勤務」等4項原則，做好萬全防疫準備。再次呼籲民眾，如進入公共場所應戴口罩及噴酒精等防範作為，保障你我身體健康。另民眾如遇有關救生救難或查緝不法等海洋事務，請撥打海巡「118」報案專線通報，海巡署24小時竭誠為您服務。

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