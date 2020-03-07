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大陸擔憂「境外輸入」！浙江新增8例全來自義大利　機場防堵成焦點

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,北京國際機場。（圖／路透）

▲大陸新冠肺炎（COVID-19）6日全境新增確診人數，已經降到二位數的99例。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸國家衛生健康委員會官網最新公布，新冠肺炎（COVID-19）6日新增病例99例降到二位數，也因此大陸現在重點逐漸聚焦到「防堵境外輸入」，各大城市的機場紛紛祭出檢驗措施，規劃境外旅客入境的專門通道外，針對特別國家的旅客也規定要隔離觀察14天，就怕疫情「倒灌」回流。

「國境大門」機場現在成為大陸政府防疫的重要焦點，3月6日大陸全境新增的確診人數，已經降到二位數的99例，創下1月21日新冠肺炎疫情爆發以來的新低，而且新增的病例中「境外輸入」就有24例，使大陸累積境外輸入病例已達60例。

大陸「境外輸入」情況持續增加，除了6日新增的24例個案外，浙江2日、3日新增的8名確診病例，全部都是義大利的境外輸入案例。杭州蕭山機場管護師毛惠珍說，「像日本、韓國、義大利，特別是義大利，首先他們（旅客）過來，指揮室就會和我們聯繫，然後我們就要上機排查。」

只要是從重點國家入境的旅客，就必須量體溫和身分訊息登記，一旦發現有人體溫超過37.5度，就必須現場進行採樣檢驗。另外在上海的機場也祭出特別的防疫措施，規劃了境外旅客入境的專門通道，除了基本的量體溫、採樣檢測外，重點國家旅客還必須由專車接送離開。

據悉，北京、上海、廣東等地政府已經下令，只要是從美國、日本、南韓、義大利、伊朗等疫情相對嚴重的國家入境者，「不分國籍都必須隔離觀察14天」，一旦發現有發燒等症狀就會立刻檢驗，現在大陸每天新增的確診人數鄭在下降，就怕疫情「倒灌」回流，再次引起大規摸爆發。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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