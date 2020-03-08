不怕上錯車！Uber增加新功能　搭車前得先輸入「乘車驗證碼」

▲Uber App新增「乘車驗證碼功能」。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

為確保搭車安全、也防止上錯車，Uber透過科技創新，再新增「乘車驗證碼功能」。乘客可在旅行開始之前接收四位數的驗證碼，駕駛抵達後要輸入正確代碼才能開始行車服務。

根據Uber首度公開的全球營運區域乘客評分調查報告，台灣為全球優質乘客前20名國家，評分榮獲全球第15名，與日本成為唯二上榜的亞洲國家，凸顯出台灣乘客擁有良好的乘車禮儀，另駕駛的平均評分高達4.93（滿分5）。

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Uber除透過雙向互評機制，建立一個安全、相互尊重和可靠的環境外，也透過科技創新提供駕駛及乘客更好的乘車體驗。這次新增的「乘車驗證碼功能」，乘客可在旅行開始之前接收四位數的驗證碼，而在駕駛抵達後經由口頭告知後輸入正確代碼才能開啟行車服務，讓乘客可以更放心且搭乘正確車輛，提升乘車安全功能。

▲Uber乘客可以選擇在旅行開始之前接收四位數的驗證碼，而在駕駛抵達後輸入正確代碼才能開啟行車服務。（圖／Uber提供）

另外，Uber也透露，乘客及駕駛能獲得高評分的秘訣，在乘客端部分，叫車後可再次確認乘車地點是否正確，並密切注意Uber App上的車輛動態，建議於車輛抵達前，先到上車地點準備。

乘車過程盡量避免在車內飲食，如真的需要於車內飲食，也請事先徵詢職業駕駛的同意，並將垃圾隨手帶走。不論是車內溫度或是音樂都可以與駕駛溝通調整，但因為安全考量，要避免一直催促駕駛提高車速。乘車後也不妨主動給予駕駛鼓勵，上下車時也請多多注意行人與來車，並注意關門力道。

至餘駕駛端部分，搭車前氣味決定第一印象，五星服務第一件事就是整潔度，基本整潔、穿著整齊、良好氣味都是讓乘客放心開心的第一步。

而第二件事就是貼心小物，無負擔的貼心小舉動包含提供飲水或是充電服務，可讓乘客更享受搭車過程。第三件事則是不打擾也不侵犯客人的隱私，不詢問乘客隱私問題，讓聊不聊天乘客決定。