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影／澳感染音樂家接觸擴大！　東吳音樂系緊急公告「停課14天」…3老師在名單中

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記者許力方／綜合報導

澳洲音樂家布萊特狄恩確診感染新冠肺炎，2月至3月在台10天期間曾在台北國家音樂廳舉辦音樂會、記者會等，接觸範圍持續過大，除了互動的國家交響樂團（NSO）團員自主隔離14天，東吳大學音樂系6日緊急公告，依中央疫情指揮中心要求，NSO團員14天內先行停課，另外，3名兼任老師也影響學校任教，為免除師生疑慮，即日起至3/13，7堂大班課程停課。

▲▼澳感染音樂家接觸範圍擴大！　東吳音樂系緊急公告：NSO團員停課14天。（圖／東吳大學）

▲東吳音樂系緊急公告：停課14天。（圖／東吳大學）

請繼續往下閱讀...

東吳音樂系公告如下：

3月5日衛福部防疫中心召開緊急記者會，公告有關澳籍中提琴作曲家，來台於台北國家音樂廳演出，於返回澳洲後為新冠肺炎確診。本校音樂學系第一時間立即採取下列防疫應變措施：

一、立即了解隔離名單，有無本校師生：學系主任立即親自查證衛福部要求隔離觀察的名單，了解有無在本校音樂學系任教之團員。經查證隔離名單中有3名團員在本校音樂學系兼任，同時並已確認此3位兼任老師，開學至今均未到校上課。

二、調查音樂系學生與教師近日是否有接觸史：學系於3月6日發布緊急公告，要求全系學生依狀況填寫【東吳大學音樂學系預防嚴重特殊傳染性肺炎防疫調查表】google表單，了解全系學生：

（一）有無在2/22-3/5與相關兼任老師上課或有所接觸？

（二）有無在2/22-3/5進入國家音樂廳或國家演奏廳？

截至目前為止計有233位完成填表工作，本校防疫小組將與音樂系密切合作，確實掌握狀況，以維護全校師生安全。

三、公告部分師生停課並進行自主管理或居家隔離：3月6日音樂系進行【停課公告】，依衛福部疫情指揮中心要求：「NSO團員，若屬健康自主管理者，有在學校教課，14天內先行停課，以免校園師生擔心。」據此，為免除音樂學系師生疑慮，凡該系教師有接觸史之相關人員，即日起至3/13止，該等老師均採停課處理，日後再進行相關補課。

以上為本校音樂學系，因應澳籍中提琴作曲家確診新冠肺炎所做的之緊急應變防疫措施，公告全校師生知悉，也請全校師生放心。

▲▼澳感染音樂家接觸範圍擴大！　東吳音樂系緊急公告：NSO團員停課14天。（圖／東吳大學）

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