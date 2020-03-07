拒送醫護人員？　飲料名店被公審氣炸：江湖在走禮貌要有



▲有疑似醫護人員上網抱怨訂飲料遭拒。（圖／翻攝臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

有疑似醫護人員在臉書抱怨定飲料遭拒送，遭到飲料店家發聲明反擊，認為「社會在走，禮貌要有」，對方因為情緒而po網公審，恐非正向社會風氣。由於原po已刪文，也未繼續回應，但卻有疑似訂購方在臉書否認有情緒言詞和公審，整起事件真相究竟如何，外人已不得而知。

▲店家稍早在臉書社團發表聲明。

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有疑似台大新竹分院的醫護人員上臉書抱怨遭到拒送飲料，這位陳姓網友表示，「非常感謝，我們又有同仁被新竹名店拒送，我們再次告知可以約在門口，店員告知老闆就是不送醫院，非常感謝您對醫院的敬畏！」

沒想到被指名的飲料店也不甘示弱，在擁有27萬團員的社團「新竹大小事」發布聲明表示，由於對方要求「要送進醫院七樓」，店方已向對方表明不方便，可否改院外取貨，由於兩方情緒關係，最後訂單並未成立，對於對方撂下一句「想紅就讓你們紅」，深感遺憾，同時表示，無意浪費社會資源討論此事，惟社會在走，禮貌要有，隨意「網路公審」恐非正向社會風氣，希望莫此為甚。

▲▼院方在日前已公布進出管制，也有疑似訂購飲料的網友發表留言。

店家貼文半小時引起兩百多則留言討論，有網友認為「外送員也是人生父母養啊！基於保護員工的最高原則，我想大家彼此尊重一下吧！」、「艱難時刻大家互相理解。醫護真的很辛苦，但是大家都不容易。不要不如意就給誰紅。誰也不欠誰」、「醫療人員最近的確辛苦，店家本來就有權利決定怎麼接單，也許該店人力並不足無法這樣送，不見得是針對醫療人員才這樣決定，況且醫院很大，走進去再出來，的確也花很多時間，而現在工資很高租金也高利潤並不高，其實彼此多點體諒就好」、「現在醫院只能送到門口，要進出都要刷健保卡…怎麼可能讓你們送進7樓？！應該是溝通出問題吧！！」

由於首po的陳姓網友已經刪文，雖台大院方並未針對此事回應，但由於新竹市政府日前已公告「五大院區進出管制」方案，外送人員理應不該在管制期間進入醫院，也有疑似訂購飲料的網友在臉書表示，非常確定沒有說「想紅就沒有紅（讓你紅）」、「送七樓」、「沒空下來拿」，也讓整起事件變成一起羅生門。

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