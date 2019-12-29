拓海同款！AE86自轉2圈撞3車　老司機：慘遇「水漂效應」了

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣一名25歲林姓男子，29日早上駕駛白色跑車，疑似因車速過快產生水漂效應，失控打滑先衝向路邊車格內的貨車後，再自轉一圈再撞上前方車格內的貨車及轎車。經檢測後林男酒測值為0，而整起事故仍代進一步釐清，警方也提醒，駕駛若發生水漂效應，需握緊方向盤，千萬別緊急煞車。

▲白色跑車疑似因為車速過快產生水漂效應，發生連環撞。（圖／記者陳凱力翻攝）

林姓駕駛駕駛著白色跑車行駛在環市路二段的中線道，疑似因車速過快加上積水產生的「水漂效應」，白色跑車失控撞向一旁停車格內的小貨車後，再自轉一圈衝撞前方小貨車車尾，小貨車受到撞擊也衝向前方轎車。

林姓駕駛酒測值為0，初步懷疑是雨天積水再加上車速過快引起的「水漂效應」，警方也提醒，天雨路滑，用路人要特別小心減速慢行，尤其若遇路面積水碰到「水漂效應」務必要謹記「握緊方向盤、勿急踩煞車」。

根據《交通安全入口網》表示，自小客車行駛道路時，遇超過積水0.25公分，時速高達90公里以上，輪胎與路面間夾雜的一層水膜，將導致車輪頓失抓地力，車體依慣性方向滑動，就是俗稱的「水漂效應」。此時駕駛應鬆開油門、握緊方向盤，並打低速檔讓車輛穩定直行，直到恢復控制為止。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►上市公司女主管棄高薪當23年全職媽 花心夫帶小三遊世界嗆：意外懷孕才娶你



►開門驚見「小叔與外甥女全裸休眠」 渣男冤喊：我是被動



►影／懷胎9月噴飛倒地 貨車擦撞孕婦騎士...驚險產子