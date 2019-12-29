　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拓海同款！AE86自轉2圈撞3車　老司機：慘遇「水漂效應」了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣一名25歲林姓男子，29日早上駕駛白色跑車，疑似因車速過快產生水漂效應，失控打滑先衝向路邊車格內的貨車後，再自轉一圈再撞上前方車格內的貨車及轎車。經檢測後林男酒測值為0，而整起事故仍代進一步釐清，警方也提醒，駕駛若發生水漂效應，需握緊方向盤，千萬別緊急煞車。

▲跑車雨天疾駛「自轉2圈撞3車」　老司機：慘遇「水漂效應」了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲白色跑車疑似因為車速過快產生水漂效應，發生連環撞。（圖／記者陳凱力翻攝）

林姓駕駛駕駛著白色跑車行駛在環市路二段的中線道，疑似因車速過快加上積水產生的「水漂效應」，白色跑車失控撞向一旁停車格內的小貨車後，再自轉一圈衝撞前方小貨車車尾，小貨車受到撞擊也衝向前方轎車。

林姓駕駛酒測值為0，初步懷疑是雨天積水再加上車速過快引起的「水漂效應」，警方也提醒，天雨路滑，用路人要特別小心減速慢行，尤其若遇路面積水碰到「水漂效應」務必要謹記「握緊方向盤、勿急踩煞車」。

根據《交通安全入口網》表示，自小客車行駛道路時，遇超過積水0.25公分，時速高達90公里以上，輪胎與路面間夾雜的一層水膜，將導致車輪頓失抓地力，車體依慣性方向滑動，就是俗稱的「水漂效應」。此時駕駛應鬆開油門、握緊方向盤，並打低速檔讓車輛穩定直行，直到恢復控制為止。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►上市公司女主管棄高薪當23年全職媽　花心夫帶小三遊世界嗆：意外懷孕才娶你

►開門驚見「小叔與外甥女全裸休眠」　渣男冤喊：我是被動　

►影／懷胎9月噴飛倒地　貨車擦撞孕婦騎士...驚險產子

ET快訊
多賢「護照內頁被外翻」！個資遭網瘋傳　JYP怒喊告
韓國瑜金句一次看！身材「五長五短」再諷馬英九「軟」
LIVE／韓國瑜台中造勢大雨中登場！韓粉濕身搖旗喊：韓總統凍
韓國瑜爆走辱罵媒體！蔡英文喊「尊重第四權」回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拓海同款！AE86自轉2圈撞3車　老司機：慘遇「水漂效應」了

名美妝男講師「嘴癢」！卡拉OK強扯女學生頭髮　雙唇緊貼4秒還瞎扯：是她主動

桃園蘆竹化工廠大火！12年前曾爆炸釀7傷　警消全力搶救

酒後飆「你媽X你娘」！火爆女拿傘+行李箱砸車…瞎扯：我的口頭禪

電商消費者個資外洩前五名公布！　MKUP美咖、Booking訂房網都上榜

幫「祭改」竟扭動下半身...她嚇壞喊：不能同修！姊夫扯「儀式不能停」硬來

嘉義朴子退休警官騎單車摔2米深水溝　被發現時已身體僵硬亡

宜蘭「最帥偵查佐」酒駕！路口猛撞男大生　害頭部重傷命危

法官臉書PO「大陸證照」！遭檢舉違反倫理　新北地院懲處了

無照男倒車「水溝插秧」　衝破撞球館再越2街道！眾人嚇傻

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

Jasper和內蒙古小女孩摔跤　陳小春一旁狂提醒：不要欺負人家

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

潘瑋柏「玩憋笑遊戲」零偶包　直接「拿塑膠袋套頭」超犧牲！

大阪人氣燒肉店！國產牛吃到飽 爽嗑牛肉、暢飲啤酒只要1500！

高爾宣跳下台《Without You》大合唱　爆紅不敢泡裸湯「怕ＧＧ被偷拍」ＸＤ

拓海同款！AE86自轉2圈撞3車　老司機：慘遇「水漂效應」了

名美妝男講師「嘴癢」！卡拉OK強扯女學生頭髮　雙唇緊貼4秒還瞎扯：是她主動

桃園蘆竹化工廠大火！12年前曾爆炸釀7傷　警消全力搶救

酒後飆「你媽X你娘」！火爆女拿傘+行李箱砸車…瞎扯：我的口頭禪

電商消費者個資外洩前五名公布！　MKUP美咖、Booking訂房網都上榜

幫「祭改」竟扭動下半身...她嚇壞喊：不能同修！姊夫扯「儀式不能停」硬來

嘉義朴子退休警官騎單車摔2米深水溝　被發現時已身體僵硬亡

宜蘭「最帥偵查佐」酒駕！路口猛撞男大生　害頭部重傷命危

法官臉書PO「大陸證照」！遭檢舉違反倫理　新北地院懲處了

無照男倒車「水溝插秧」　衝破撞球館再越2街道！眾人嚇傻

ABT讓你知道什麼叫「德系精緻改」！奧迪SQ7動力升級外型又低調

旅客請注意！紐約政府新規　旅館將不提供小包裝盥洗用品

嘉義市文財殿文通慈善會寒冬送暖850戶受惠　席開120桌平安餐

「韓國瑜分身」衝上台激情擁抱利菁！大雨中雙雙笑開懷　韓粉舉旗尖叫狂歡

宋楚瑜笑馬團隊把韓國瑜當猴子耍　再嗆國民黨買辦

校慶融入在地生態特色　竹崎光華國小校長白面鼯鼠上身

女同學上課突掀裙！他見「裙底風光」瞬間破滅：女生都這樣穿？

爸揚言愛犬會護主　上演家暴劇驚見「凌虐場面」秒打臉

膽小阿金見「街頭藝人」伸手　嚇到腿軟「大聲」威嚇他

安心亞練舞一舉手秀出「白皙水蛇腰」　跨年熱舞16分鐘...放話：服裝全都露

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

社會熱門新聞

性侵70次！新北狼父校門口揉胸8年級女兒

對話曝！空姐「爽睡人夫3天」正宮撞門對質

比蔡依林還漂亮！電機碩士被分手剁碎女友

拍扁麵包師欠債百萬　護妻小黯然離婚

高雄離奇自撞車禍　罹癌駕駛死亡

兒超速被拍　警官爸樂喊：孩子長大了

恐嚇館長、余天　小林到警局說明

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

他搭訕妹子「強吻扒褲想硬上」下場糗

北投氣爆猛烈　房門炸飛釀1死

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

她拔電線纏自己的腰…想從3樓緩降變「自由落體」摔死

宜蘭偵查佐酒駕！路口猛撞男大生　害頭部重傷命危

總統大選地下賭盤賠率曝光！宋楚瑜竟贏韓國瑜

更多熱門

相關新聞

雨天送外賣！外送員遭警衛威脅「脫掉」

雨天送外賣！外送員遭警衛威脅「脫掉」

「給一些要我們送上樓的親愛客戶，下雨天如果可以，真的勞駕來大廳取餐，算是我求你了…。」一名外送員7日表示，自己雨天時送外賣到某棟大樓，準備交換證件上樓時，竟然被警衛言語威脅，讓他感到相當無奈，因此希望點餐客戶能夠體諒。

下雨出門「鞋襪秒濕爆」超噁！專家推速乾6招

下雨出門「鞋襪秒濕爆」超噁！專家推速乾6招

濕鞋子一脫「腳底蒸蛋」驚世出爐

濕鞋子一脫「腳底蒸蛋」驚世出爐

5個重點教你挑雨靴

5個重點教你挑雨靴

第一次見到下雨　喵驚恐臉狂抓空氣

第一次見到下雨　喵驚恐臉狂抓空氣

關鍵字：

水漂效應雨天積水

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

不能直接滴在眼球上！藥師授點眼藥水正確方式

劉在錫奪《SBS演藝大賞》最大獎感謝具荷拉與雪莉

獵狼犬優雅喝水！鏡頭一轉網笑翻

富邦留不住　王建民可能轉投中信

宣布參選2020總統！　館長「穿藍襯衫拋震撼彈」

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

五月天合體陶喆阿信：我宣布退出樂壇！

王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！　韓女神舊愛被甩

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

人妻求子4年沒動靜！一夜滾上老闆床　竟然中了

媽載兒遭貨車撞！男童「蛋蛋當場噴飛失蹤」

今起全台雨最凍12度時間出爐　一張圖看跨年元旦天氣

喝到肝爛！爸媽勸他捐肝「救酗酒弟」…2年後結果傻眼

性侵70次！新北狼父校門口揉胸8年級女兒

更多

最夯影音

更多
蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的
公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面