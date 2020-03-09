讚爆防疫工作！日YouTuber「一定要加入WHO」挺台灣：是為了全世界好

▲Iku老師挺台灣加入WHO。（圖／翻攝自YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全世界引爆，也引發各國熱論。本站日前就曾報導《日YouTuber看台灣防疫...大讚「3做法」：非常羨慕台灣人》、《日網口罩「30元被喊到270元」醫護人員都買不到 日YouTuber嘆：羨慕台灣積極態度》，這位定居於台灣的日本YouTuber「Iku老師」不斷讚賞台灣防疫工作，4日再次發影片挺台灣，「一定要加入WHO」，話題吸引網友熱論。

Iku老師4日在YouTube頻道「Iku老師/Ikulaoshi」發影片，標題直接指出「支持台灣一定要加入WHO！在台10年日本人大聲喊!! Iku老師」，影片中他先提到中央流行疫情指揮中心每天都會有直播，大讚這件事讓人很安心；另外他也指出，前面專家固然厲害，但有個更吸引她注意的人，就是手語老師。

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Iku老師表示，手語老師做的事情就像是同步口譯，「這個真的超難，學過語言的人就知道」，尤其是當專有名詞很多的時候，認為手語老師的壓力一定很大，因為要將即時訊息正確的傳達給民眾。

▲Iku老師大讚手語老師專業。（圖／翻攝自YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

Iku老師說，他看直播發現，指揮官陳時中有時會講台語，「我一直看後面的手語老師，就是昨天，前面指揮官說台語，後面的手語老師立刻手譯，完全沒問題」，讓他直讚專業。Iku老師指出，他在台灣學中文學了10年，「我是學語言，（以我）教語言的角度看，雞皮疙瘩！」而且手語老師雖然不只1個人，但每一場的負責手譯就只有1個，真的非常厲害。

接著Iku老師轉貼日本報導，說日本很多媒體也在稱讚台灣防疫政策做得很好、讓人安心，「說真的，我認為台灣要正式參加WHO，告訴世界各國，怎麼防疫比較好」，直呼加入WHO不只是為了台灣好，也是為了其他國家，「這些事情是誰要學習？（是）世界上的其他國家應該要跟台灣學習。」而且台灣有經歷過SARS的經驗，所以這些能力、技術、對策、政策，世界各國應該要學習。

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