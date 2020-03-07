LIVE／埃及控台灣遊客散播病毒　指揮中心14:00最新說明

生活中心／綜合報導

新冠肺炎疫情全球蔓延，埃及當局指稱，尼羅河一艘郵輪有12人確診，感染源是台籍旅客；消息一出，我中央流行疫情指揮中心立刻駁斥，該團當地導遊最早發病，才是真正的感染源。針對最新疫情及防疫作為，指揮中心今（7日）下午2點將召開記者會說明。

出席記者會的包括指揮中心指揮官陳時中、執行官周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳以及衛福部醫事司司長石崇良、醫福會執行長王必勝、外交部歐洲司司長姜森、新光醫院院長侯勝茂。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者宋良義攝）

埃及衛生部與世界衛生組織地區辦事處昨日聯合宣布，尼羅河上一艘自亞斯文（Aswan）到路克索（Luxor）的遊輪上，有12名工作人員確診感染新冠肺炎。聲明還指出，幾週前，一名自美國來遊玩的台籍旅客下了這艘遊輪後，新冠病毒的採檢結果顯示為陽性。世衛組織認為，此名台籍旅客為傳染源。

根據指揮中心資料，國內確認第39例新冠肺炎個案為北部60多歲女性，1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊，2月20日於埃及旅遊時出現喉嚨痛及咳嗽症狀，21日返國並且就醫，後續因為咳嗽症狀加劇、出現胸悶、肚子不適及嘔吐症狀情形，於28日就醫並採檢通報確診，收治負壓隔離並防治療，並以活動史研判於境外感染的可能性較高。

指揮中心監測應變官莊人祥昨日深夜表示，案39是從2月11日開始在埃及待到21日，並於20日發病；經調查個案與其丈夫，該團是埃及導遊發病時間最早，整團含個案在內共37人，當中有14人是該夫妻來自美國休士頓的友人，且有10多名陸續發病，而相關團員都在埃及待了10天左右，研判在埃及遭到感染可能性最高；案39僅能說是最先被診斷出來的「指標個案」，而非其他個案的感染來源。

