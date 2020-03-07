影／陳時中切蛋糕影片曝！超溜台語笑虧「驗6次旅客」：妳這樣算賺到喔

記者李依琳／綜合報導

鑽石公主號返台的19名旅客在今（7日）凌晨解除隔離，衛福部長陳時中特地到檢疫所了解狀況，在工作人員安排下一起切蛋糕慶生。他用超溜的台語表示，「大家辛苦了！但是沒有經過這個過程，我相信我們不會安心，你們也不會安心。」一位民眾說自己因為發燒檢驗6次，陳時中開玩笑地說，「妳這樣算有賺到耶，驗一次很多錢耶！」

鑽石公主號包機是2月21日晚間10時30分抵達國門，19人分送3家醫院進行隔離，待二採陰性後才送檢疫所。19人於2月23日晚上轉入陽明山隔離所，經3月5日第三次全面咽喉篩檢均為陰性，於3月6日隔離期滿解除隔離，7日零時起所有旅客可返家，後續進行自主健康管理。

有11人今日凌晨由家人接送，其餘人員則等到早上10點搭乘交通部派出的遊覽車接送。而陳時中為了解狀況，昨日深夜11時51分搭車抵達現場，搖下車窗，朝著媒體揮手致意，接著座車緩緩進入檢疫場所。陳時中在凌晨步出檢疫所接受媒體訪問，他透露，大家都很高興可以離開，由於剛好有一名隔離者即將生日，所以在工作人員安排下一起切蛋糕慶生。

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▲▼陳時中到檢疫所幫切蛋糕慶生影片曝光。（圖／翻攝影片）

現場慶生影片曝光，可以看到陳時中上台致詞時親切地用台語表示，「大家辛苦了！檢查都很安全，但是沒有經過這個過程，我相信我們不會安心，你們也不會安心，回去家裡不知道是什麼情況，尤其你們回來之後過兩天，也有兩位民眾回來，其中一位住院好了又牙起來（復發），大家都很擔心。這次也是驗很多次，3次嘛……昨天最後一次。」

有一位民眾說自己因為發燒檢驗6次，陳時中開玩笑地表示，「妳這樣算有賺到耶，驗一次很多錢耶！不過這也是人生中一個非常辛苦的經驗。」隨後工作人員端出兩個蛋糕，全場一起唱生日快樂歌，生日的民眾與陳時中一起切蛋糕，代表所有解除隔離者的重生。

醫服會執行長王必勝凌晨也在臉書表示，陳指揮官特別到檢疫所關心，恭喜大家可以回家正常生活了，「鋼鐵部長也特別感謝台北市聯醫團隊以及保一總隊辛苦的執勤。」他指出，對於這些隔離者來說，距離出門已經六週，在世界最凶險的海上疫區生活一個多月，再加上回國2週的隔離檢疫，此刻每個人的心情都非常愉快，「正好有人生日，離開前檢疫所也特別準備蛋糕慶生。（蛋糕蠟燭只能用搧的，不能吹……）」

▲鑽石公主號19旅客解除隔離，陳時中幫切蛋糕慶祝。（圖／取自王必勝臉書）

▲▼鑽石公主號19旅客解除隔離，陳時中幫切蛋糕慶祝。（圖／取自王必勝臉書）