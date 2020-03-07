復健科醫師呼籲運動增加抵抗力　新型冠狀病毒遠離

▲運動增加抵抗力 復健科醫師教您如何對抗冠狀病毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



新型冠狀病毒肺炎疫情日益嚴重，確診案例及死亡人數不斷增加，除了配合中央流行疫情指揮中心，具感染風險民眾應實施居家隔離、居家檢疫或自主健康管理以外，一般大眾更應藉由簡單方法來預防感染及增加免疫力。衛福部朴子醫院復健科羅嘉元醫師呼籲，預防感染方面可以平時養成量體溫的習慣、減少觸摸眼口鼻、並且勤洗手(內外夾弓大立完)(圖一)。增加抵抗力方面，必須要有均衡的飲食、充足的睡眠以及適當的運動。

▲朴子醫院復健科醫師教您如何對抗冠狀病毒。（圖／記者翁伊森翻攝）



羅嘉元表示，近年來有越來越多的研究指出有規律的中等強度運動可以提高人體免疫力，進而避免傳染性疾病感染。根據美國運動醫學會(ACSM)指引，對一般族群的運動建議包括藉由有氧運動促進心肺能力，包括健走、慢跑、騎單車、舞蹈及游泳等；抗阻力運動可以增加肌力，包括：重訓、深蹲、卷腹、腿推舉等；柔軟度運動以伸展運動為主來增加關節的活動度。

▲運動增加抵抗力 。（圖／記者翁伊森翻攝）



羅嘉元醫師提供以下三種在家也能夠做的運動來提升免疫力。「手腳交叉運動」(圖二)：於安全的空間中，呈站姿，雙上臂前舉至水平做反覆交叉運動，同時雙腿做來回前後交叉運動，慢慢提高速度至可以說話但有點喘的強度即為中等強度運動。「深蹲運動」(圖三)：呈站姿，雙手自然下垂，慢慢彎曲膝蓋蹲下至手指快碰觸地面時再慢慢站起，接著慢慢打開雙臂直到雙手在頭頂上方互相碰觸後再慢慢放下，重複數次。「貓式伸展」(圖四)：呈跪姿，雙手張開與肩同寬，手掌置於肩膀正下方，腹部稍微用力收縮並向前慢慢伸展背部肌肉，使下巴及胸口盡可能靠近地面，臀部盡可能翹起，持續約30秒，重複數次。

▲運動增加抵抗力 復健科醫師教您如何對抗冠狀病毒。（圖／記者翁伊森翻攝）



最後，羅嘉元醫師也提醒，運動時要注意運動場所是否通風，盡量避免在人多且空氣不流通的地方運動；運動流汗時，務必使用乾淨毛巾擦汗取代用手擦汗；運動出汗後也要做好保暖並留意水分的補充。



完整復健運動增加抵抗力影片下載

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